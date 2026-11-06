Viticoltura siciliana, Safina (PD): la Regione intervenga subito

L’allarme del deputato regionale dopo l’incontro ad Alcamo con il comparto del Trapanese: servono 50 milioni di aiuti diretti, distillazione di crisi e misure contro il gap dell’insularità.

La vitivinicoltura siciliana rischia di perdere un pezzo fondamentale della sua economia. A lanciare l’allarme è il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, che ieri ad Alcamo ha incontrato una delegazione del comparto vitivinicolo del Trapanese, alla presenza di Matteo Paladino, presidente di CIA Sicilia Occidentale, degli agricoltori, del responsabile del Gruppo di interesse economico vitivinicolo dell’associazione Piero Di Leo e di diversi presidenti delle cantine del territorio.

Al centro del confronto le difficoltà di un settore che deve fare i conti con vino invenduto, giacenze crescenti e carenza di liquidità. “Dopo la vendemmia – hanno spiegato gli operatori – i vigneti devono essere lavorati e preparati per la stagione successiva. Se il vino rimane nelle cantine e non si vende, mancano le risorse per sostenere i costi e garantire la continuità produttiva”.

Il rischio, secondo il comparto, è che molti viticoltori non riescano neppure a ripartire il prossimo anno. Da qui le richieste avanzate: 50 milioni di euro di aiuti diretti nella prossima legge di stabilità regionale, distillazione di crisi obbligatoria per almeno 500 mila ettolitri della produzione siciliana, riattivazione del Fondo di garanzia previsto dalla legge regionale n. 6 del 2009 e un fondo per abbattere i costi di trasporto verso i mercati nazionali ed esteri.

“La Sicilia paga ancora pesantemente il gap dell’insularità: trasportare il prodotto costa circa 8 euro al quintale, contro i 5 euro della Puglia”, ha aggiunto Safina, sottolineando la necessità di programmare gli interventi tenendo conto dei principi della cosiddetta Sentenza Azzorre della Corte di giustizia europea. Il deputato Dem ha poi criticato l’esclusione del comparto dalle recenti variazioni di bilancio: “È stato un errore grave. La miopia del governo Schifani rischia di lasciare senza sostegno un settore strategico. Non parliamo soltanto di vino, ma di lavoro, imprese, presidio del territorio e identità”.

Alberto Di Paola

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