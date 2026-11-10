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Marsala, ambientalismo a corrente alternata. Ritornano i cassonetti

Redazione10 Novembre 2026 18:31

I consiglieri comunali Abrignani, Grillo, Sammartano e Sturiano contestano la scelta dell’amministrazione Patti di collocare i cassonetti nel quartiere popolare di via Istria e accusano la maggioranza di contraddizioni rispetto al passato.

La collocazione dei cassonetti in via Istria accende lo scontro politico a Marsala. I consiglieri comunali di Forza Italia Abrignani, Grillo, Sammartano e Sturiano parlano di una decisione “politicamente grave” e di “ipocrisia di certa sinistra, ambientalista a parole e contraddittoria nei fatti”. Al centro della contestazione c’è il confronto con quanto avvenuto in passato ad Amabilina, quando la precedente amministrazione adottò una soluzione analoga per fronteggiare incendi e gravi emergenze igienico-sanitarie. In quella occasione, ricordano i consiglieri, si gridò allo scandalo e la stessa sindaca Patti parlò di un significativo passo indietro nella raccolta differenziata.

Oggi, sostiene Forza Italia, i cassonetti vengono collocati in un altro quartiere popolare senza che sia stata spiegata l’esistenza di un’emergenza paragonabile a quella di Amabilina. A rendere più clamorosa la contraddizione, secondo i consiglieri, è il fatto che la scelta sia compiuta di concerto con Daniele Nuccio, espressione dell’area ambientalista e dei Verdi. “Ciò che ieri era uno scandalo, oggi diventa una soluzione”, affermano, denunciando che cambiano i giudizi ma non i problemi a seconda di chi governa.

La richiesta è rivolta direttamente alla sindaca Patti e all’assessore Nuccio, chiamati a spiegare pubblicamente la scelta. Per Forza Italia i cittadini di Marsala meritano rispetto e non possono essere presi in giro con un ambientalismo a corrente alternata. La nota non fornisce ulteriori dettagli sulle motivazioni tecniche della collocazione dei cassonetti né sulla natura dell’emergenza che l’avrebbe giustificata.

Alberto Di Paola

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