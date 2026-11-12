Ex articolisti CO.RI.SS. di nuovo insieme a Marsala

Dopo 35 anni 20 ex articolisti si ritrovano a Marsala per una cena tra ricordi, commozione e la promessa di ripetere l’incontro nei prossimi anni

Dopo 35 anni sono tornati a stare insieme gli ex articolisti CO.RI.SS. di Marsala: in trenta, tutti ex operatori art. 23 della Cooperativa Sociale, si sono ritrovati per una serata conviviale alla pizzeria Cafè Blanc City di via Verdi, tra abbracci, risate e occhi lucidi.

La cooperativa era nata l’11 novembre 1991 in via Cammareri Scurti, nella sede dell’allora Consulta Femminile. Ne facevano parte 30 giovani, che si occupavano di bambini in difficoltà della scuola dell’obbligo (elementare e media) con il doposcuola e le attività ricreative. Negli anni successivi le sedi sono cambiate più volte: via Roma, alla scuola Cannata, Fontanelle, alla scuola Valenti, via Trapani, in c/a Addolorata.

Ieri sera al Caffè Blanc City c’erano gli ex coordinatori Antonella Palermo e Giuseppe Tumbarello, insieme ad Antonella Messina, Giusy Manzo, Paola Genovese, Antonina Anastasi, Maurizio Trentarose, Tommasa Timo, Piero Sciacca, Nicoletta Garraffa, Rosanna Parrinello, Dino Angileri, Giuseppe Rallo, Riccardo Pinieri, Palma Zerilli, Simona Tobia, Enza Anna Pipitone, Letizia Di Girolamo e Giuseppina Di Pietra.

Sulla torta commemorativa spiccava una frase: “eravamo giovani e forti…”. Un mantra che suggella anni di lavoro fianco a fianco, di crescita professionale e interiore, perché chi si è preso cura di bambini in difficoltà esce da quell’esperienza con l’anima temprata.

I coordinatori hanno ricordato come si riuscisse a superare le carenze strutturali e logistiche, le situazioni complicate e le tante difficoltà con inventiva, spirito di sacrificio e dedizione verso i loro piccoli utenti, per lo più bambini di famiglie disagiate e con problematiche particolari. Insieme hanno affrontato situazioni molto più grandi di loro, assumendosi responsabilità non indifferenti, e ci sono riusciti perché credevano nel proprio ruolo e li riempiva di gioia poter aiutare tanti bambini. Quell’esperienza, raccontano, li ha forgiati nel corpo e temprati nell’anima, aiutandoli forse a diventare persone migliori.

In un baleno sono riaffiorati i ricordi, anche quelli meno belli. La colonia al Delfino, con il bambino che si allontanò dal gruppo e dovette essere rincorso per tutta la spiaggia. La bambina che, a scuola, inseguendo una compagna ruppe il vetro di una porta e fu portata in ospedale. La gallina nascosta nello zaino di un bambino e riportata al pollaio da cui era stata presa. Il piccolo che andarono a recuperare all’autoparco perché si era addormentato sotto il sedile dello scuolabus e non era sceso alla fermata sotto casa.

Poi sono tornati i momenti felici: le recite, i canti natalizi, i lavoretti nei laboratori e, soprattutto, quegli istanti in cui i bambini li abbracciavano e dicevano di voler bene a questi ragazzi che si.prendevano amorevolmente cura di loro.

Oggi la maggior parte di questi giovani articolisti è impiegata al Comune, altri lavorano nell’Ente Marsala Schola, alcuni insegnano e qualcuno presta servizio nei tribunali. Un traguardo arrivato solo negli ultimi anni con la stabilizzazione, dopo anni di incertezze e un lungo “pellegrinaggio” nel precariato. Prima operatori art. 23 dal 1991 al marzo 1996, poi alle “dipendenze” di enti pubblici fino al riconoscimento definitivo dello status di lavoratore che a molti di loro non gli permetterà neanche di andare in pensione con i giusti contributi, previdenziali, visto che per sedici anni non gli sono stati pagati. Ma questo è un altro triste capitolo del precariato siciliano.

Gli ex articolisti della CO RI.SS di Marsala, dopo 35 anni, si sono ritrovati uniti, affiatati e in armonia, forse più di allora. Sembrava che il tempo non fosse trascorso così in fretta. A fine serata, commossi dai ricordi ma felici di esserci, gli ex coordinatori e operatori della CO.RI.SS. si sono ripromessi di ripetere l’incontro anche nei prossimi anni, per recuperare il tempo perduto, sperando di essere di nuovo in 30 la prossima rimpatriata.

Alberto Di Paola

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