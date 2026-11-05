Agricoltura, i Periti Agrari chiariscono il percorso e le rivendicazioni

Tavolo Agricoltura Trapani, i Periti Agrari chiariscono il percorso e prendono le distanze dai Guardiani del territorio

Il Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari di Trapani e Palermo interviene sul Tavolo Permanente dell’Agricoltura e prende le distanze dalle valutazioni politiche de “I Guardiani del Territorio”, ribadendo la natura tecnica e condivisa del confronto avviato con il Libero Consorzio Comunale. La nota firmata dal presidente Angelo Ingoglia nasce proprio dalla pubblicazione di un articolo sulla crisi viticola che attribuiva all’associazione quattro proposte presentate come iniziativa autonoma, alimentando quella che il Collegio considera una fuga in avanti.

Al centro della vicenda ci sono le notizie apparse sulla stampa dopo quell’articolo. Secondo il Collegio, la divulgazione di proposte maturate in un percorso collegiale come se fossero un’iniziativa personale rischia di travisare il lavoro del Tavolo Permanente dell’Agricoltura Trapani. Da qui la decisione di intervenire per tutelare la professionalità del Collegio e di tutti i soggetti che hanno aderito all’organismo istituito in seno al Libero Consorzio Comunale.

Il Collegio ricostruisce i passaggi che hanno portato alla nascita del Tavolo. Dopo l’incontro del 17 settembre a Palazzo Riccio di Morana con il presidente del Libero Consorzio Comunale, Salvatore Quinci, è emersa l’esigenza di una piattaforma unitaria per affrontare le difficoltà del comparto. Il 27 ottobre, nella Sala Li Muli, si è tenuta la prima riunione operativa, con proposte da trasmettere entro il 4 novembre e una nuova seduta fissata per il 19 novembre.

Il 3 novembre, nella sede del Collegio, i rappresentanti dei Periti Agrari insieme a Feder.agri, Confagricoltura, CIA Sicilia Occidentale, Confederazione Italiana Liberi Agricoltori Sicilia, Assoenologi, AIC Trapani e alla stessa associazione “I Guardiani del Territorio” hanno definito collegialmente le proposte di breve e medio-lungo termine da inoltrare al Tavolo.

Da qui la presa di distanza da “fughe in avanti o personalismi” e da qualsiasi riferimento o valutazione politica espressa autonomamente da “I Guardiani del Territorio”. Il Collegio ribadisce che lo scopo del Tavolo è esclusivamente tecnico-programmatico: chi intende fare politica è libero di farlo nelle sedi opportune, senza coinvolgere spazi istituzionali nati per dare risposte concrete agli agricoltori.

Alberto Di Paola

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