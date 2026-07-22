Urbanistica paralizzata a Marsala: “Ritardi insostenibili nel rilascio dei CDU”

L’ex consigliere comunale Rosanna Genna denuncia lentezza nella burocrazia che blocca compravendite e cantieri. Professionisti e imprese in pressing sul Comune: “Danno economico per tutta la città”

Il comparto edilizio di Marsala rischia il collasso a causa dei lunghissimi tempi di attesa all’Urbanistica nel rilascio del CDU, certificato di destinazione d’uso urbanistica L’allarme arriva da Rosanna Genna, da cittadina marsalese che ben conosce la macchina amministrativa della Città avendo ricoperto per diverse legislature il ruolo di consigliere comunale.

La Genna ha formalmente interrogato la sindaca Andreana Patti e l’assessore competente denunciando una situazione ormai insostenibile. Il certificato di destinazione d’uso urbanistica, documento essenziale per qualsiasi operazione immobiliare, da compravendite a frazionamenti fino a successioni e finanziamenti bancari, viene rilasciato con ritardi che definire preoccupanti appare ormai un eufemismo.

L’intero comparto edilizio di Marsala, scrive la Genna in un comunicato stampa diffuso alla stampa, rischia il collasso, con transazioni bloccate e investimenti congelati in un momento storico in cui la ripresa economica avrebbe invece bisogno di risposte rapide. La mancata tempestività amministrativa si traduce in un danno concreto per professionisti, imprese e cittadini che non possono vedere realizzati i propri progetti.

“Questa lentezza amministrativa sta provocando una vera e propria paralisi del settore edilizio e immobiliare, bloccando transazioni, investimenti e interventi di rigenerazione urbana”, ha dichiarato l’ex consigliere Genna, sottolineando come l’immobilismo si traduca direttamente in danno economico e occupazionale per l’intera comunità marsalese.

L’ex consigliere comunale Rosanna Genna ha posto tre precisi quesiti all’amministrazione: quali siano le cause strutturali od organizzative che determinano tali insostenibili ritardi nell’evasione delle richieste di certificato di destinazione d’uso urbanistica; quante siano ad oggi le istanze ancora giacenti presso gli uffici competenti e quali siano i tempi medi attuali di attesa per ottenere il documento; infine, quali azioni correttive e urgenti l’amministrazione intenda adottare per eliminare l’arretrato accumulato, ripristinare la tempestività del servizio ed evitare che il settore edilizio ed economico di Marsala continui ad essere ingiustificatamente penalizzato.

Mentre i tecnici e gli operatori del settore guardano con crescente preoccupazione a questa situazione, la domanda che aleggia è se l’amministrazione sia realmente pronta a intervenire con misure concrete per sbloccare un settore che rappresenta un motore fondamentale dell’economia locale.

Alberto Di Paola

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