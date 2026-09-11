TARI, consulenti e indennità: Enzo Sturiano attacca l’amministrazione Patti

Enzo Sturiano attacca l’amministrazione comunale guidata da Andreana Patti sua pagina Facebook e in una intervista rilasciata alla testata a Itaca notizie.

A Marsala la tensione politica sale. Enzo Sturiano, consigliere comunale di Forza Italia e ex presidente del Consiglio comunale, oggi all’opposizione, ha rilasciato un’intervista alla testata online Itaca. Sturiano sostiene che mentre alle famiglie arriva una TARI aumentata, l’amministrazione continua a fare finta di nulla. La domanda che l’opposizione pone riguarda la sentenza del Consiglio di Stato, che secondo Sturiano non sarebbe stata studiata né presa in considerazione. “Abbiamo cercato risposte ufficiali e trasparenti, non chiacchiere. Ancora attendiamo”, dice. Per il consigliere, la gravità sta nel comportamento di chi governa, che continua a dire che chi c’era prima avrebbe potuto intervenire. “Perché chi c’è adesso non lo fa?”, chiede.

Sturiano racconta di aver convocato in commissione Accesso agli atti l’assessore con delega per capire il disastro in corso. L’assessore non si è presentato, liquidando la questione con un “ne parleremo in Consiglio”. Ordine di scuderia, commenta Sturiano. Ma le sorprese non finiscono qui.

Secondo il consigliere forzista è stato ingaggiato un mega consulente strapagato con soldi pubblici, che affiancherà la sindaca nell’attuazione del programma. Si occuperà procedure giuridico-amministrative per sviluppo del territorio e innovazione della pubblica amministrazione, impianti sportivi comunali, finanza di progetto, programmazione e gestione di funzioni e servizi comunali, organizzazione burocratica, riorganizzazione interna e supporto alle materie di competenza del sindaco. Ma non sono compiti della Sindaca e degli assessori, si chiede la città?

“Oggi è chiarissimo verso quale direzione soffia il vento – sostiene Sturiano -. E dove questa amministrazione deve andare, dritta a casa”. Sturiano dice che come opposizione non farà un passo indietro: pretende chiarezza immediata sui conti della TARI, la revoca delle consulenze inutili e il rispetto che Marsala merita. Nel corso dell’intervista, Sturiano torna anche sulle indennità di sindaca e assessori, tema che continua a far discutere. Il riferimento è a un aumento che, secondo l’opposizione, pesa sulle casse comunali mentre i cittadini affrontano la TARI maggiorata.

In chiusura, Sturiano si rivolge direttamente alla sindaca di Marsala, Andrea Patti. Dopo tre mesi senza avere avuto l’opportunità di confrontarsi con lei, lancia un invito: “Deve venire in Consiglio comunale”. È lì, sostiene, che deve svilupparsi il confronto politico e istituzionale. Il giudizio sui primi cento giorni dell’amministrazione è severo. Secondo Sturiano ci sarebbero state troppe leggerezze e alcuni fatti avrebbero danneggiato l’immagine della città. Cita tra gli altri il caso del delfino, le ossa al cimitero, la vicenda del cantante e la questione delle indennità.

Di questo e di altro se ne parlerà sicuramente Mercoledì 16 settembre nel corso del Consiglio comunale di Marsala che si riunirà a partire dalle 16.30. L’assise civica è stata convocata per discutere 17 punti all’ordine del giorno, ma sicuramente il dibattito politico avrà il sopravvento visto che il giorno prima, martedì alle 10.30, la Sindaca incontrerà la stampa per informarla sui suoi primi 100 giorni di Amministrazione.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…