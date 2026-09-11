Marsala, cambio di comando alla Compagnia Carabinieri

Cambio ai vertici dei Carabinieri di Marsala: Il Tenente Colonnello Prosperi alla guida della Compagnia, il Sottotenente Tommasi al Nucleo Operativo

Il Colonnello Mauro Carrozzo, comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, ha presentato questa mattina i due ufficiali che guideranno i Carabinieri di Marsala. Il Tenente Colonnello Marco Prosperi subentra al Capitano Alfonso Cafarella, che dopo due anni assume un nuovo incarico a Milano. Il Sottotenente Giuseppe Tommasi prende il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile al posto del Tenente Devid Nussi, trasferito a Palermo.

Il Tenente Colonnello Prosperi, romano, laureato in Giurisprudenza e Scienze Motorie, è ufficiale dal 2003. Ha maturato esperienze significative nel contrasto alla criminalità organizzata, ricoprendo incarichi a Padova, Gioia Tauro, Milano e Ravenna. Il Sottotenente Tommasi, nato a San Pietro Vernotico, ha conseguito due lauree: triennale in Scienze Politiche e Servizi Giuridici, nonché la laurea magistrale in Giurisprudenza. Nel 2009 inizia la sua carriera militare come volontario dell’Esercito Italiano transitando poi, nel 2011, nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Nel 2023 ha vinto il concorso per il Ruolo Ufficiali.

Durante l’incontro, il Colonnello Carrozzo e il Tenente Colonnello Carlo Maria Segreto hanno tracciato un bilancio dell’attività dell’Arma in provincia, sia nel contrasto alla criminalità sia nella prevenzione. È stata inoltre annunciata la prossima elevazione del Comando Compagnia di Marsala a Reparto Territoriale, modifica che comporterà un potenziamento di uomini e mezzi per aumentare sicurezza e prossimità ai cittadini. Il comandante provinciale ha infine ringraziato il Capitano Cafarella e il Tenente Nussi per il lavoro svolto, augurando loro buon proseguimento di carriera.

Alberto Di Paola

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