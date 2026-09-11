Search
HomeSCUOLA

Lega esulta a Marsala: 170 mila euro per quattro mense scolastiche

Redazione11 Settembre 2026 21:05

Il gruppo Lega Marsala ringrazia l’assessore regionale Mimmo Turano per il finanziamento alle mense scolastiche e per il sostegno al tempo pieno

La Lega di Marsala si compiace del risultato ottenuto grazie al piano triennale da 9 milioni di euro promosso dall’assessorato regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, guidato da Mimmo Turano. Quattro progetti sono stati finanziati per un totale di 170 mila euro e riguardano altrettanti plessi cittadini: il “G. Caimi” di contrada Amabilina, il “F. Struppa” di contrada Dammusello, il “Giovanni Paolo II” di contrada Fontanelle e il plesso “Mothia” di contrada Spagnola.

Per il gruppo Lega Marsala si tratta di una notizia importante per la città e per tutto il mondo della scuola. Il partito esprime un ringraziamento sentito all’assessore Turano, riconoscendogli sensibilità istituzionale e attenzione concreta alle esigenze dei giovani e della comunità marsalese. L’intervento, si legge nella nota, permetterà al Comune di ammodernare i refettori, garantire un servizio mensa efficiente e ampliare l’offerta del tempo pieno.

Il giudizio politico della Lega Marsala è netto: il bando regionale rappresenta un aiuto concreto per le famiglie che ogni giorno conciliano lavoro e vita domestica, oltre a essere una misura utile contro la dispersione scolastica. Offrire ambienti idonei, sicuri e accoglienti significa, secondo il gruppo, dare ai ragazzi condizioni migliori per studiare e restare a scuola. Il partito rinnova quindi la propria stima per l’azione amministrativa di Turano e conferma la volontà di collaborare per portare sul territorio risorse e opportunità di crescita.

Alberto Di Paola

CATEGORIES
TAGS
Share This
OLDER POST

COMMENTS

Wordpress (0)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Marsala News
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.