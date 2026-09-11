Lega esulta a Marsala: 170 mila euro per quattro mense scolastiche

Il gruppo Lega Marsala ringrazia l’assessore regionale Mimmo Turano per il finanziamento alle mense scolastiche e per il sostegno al tempo pieno

La Lega di Marsala si compiace del risultato ottenuto grazie al piano triennale da 9 milioni di euro promosso dall’assessorato regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, guidato da Mimmo Turano. Quattro progetti sono stati finanziati per un totale di 170 mila euro e riguardano altrettanti plessi cittadini: il “G. Caimi” di contrada Amabilina, il “F. Struppa” di contrada Dammusello, il “Giovanni Paolo II” di contrada Fontanelle e il plesso “Mothia” di contrada Spagnola.

Per il gruppo Lega Marsala si tratta di una notizia importante per la città e per tutto il mondo della scuola. Il partito esprime un ringraziamento sentito all’assessore Turano, riconoscendogli sensibilità istituzionale e attenzione concreta alle esigenze dei giovani e della comunità marsalese. L’intervento, si legge nella nota, permetterà al Comune di ammodernare i refettori, garantire un servizio mensa efficiente e ampliare l’offerta del tempo pieno.

Il giudizio politico della Lega Marsala è netto: il bando regionale rappresenta un aiuto concreto per le famiglie che ogni giorno conciliano lavoro e vita domestica, oltre a essere una misura utile contro la dispersione scolastica. Offrire ambienti idonei, sicuri e accoglienti significa, secondo il gruppo, dare ai ragazzi condizioni migliori per studiare e restare a scuola. Il partito rinnova quindi la propria stima per l’azione amministrativa di Turano e conferma la volontà di collaborare per portare sul territorio risorse e opportunità di crescita.

Alberto Di Paola

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