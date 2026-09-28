TAC cardiologica intitolata a Luciano Crapisi al Sant’Antonio Abate

La nuova apparecchiatura di ultima generazione è stata intitolatoa al tecnico di radiologia Luciano Crapisi, recentemente scomparso a seguito di un incidente stradale.

Commovente cerimonia di intitolazione questa mattina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Una seconda TAC, dotata di un software cardiologico di ultima generazione, è stata inaugurata all’Unità operativa di Radiodiagnostica. L’apparecchiatura è stata intitolata a Luciano Crapisi, tecnico di radiologia dell’ASP Trapani, scomparso pochi mesi fa in un tragico incidente stradale sulla statale 115 Trapani – Marsala. Alla cerimonia era presente il commissario straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti e la madre del tecnico, Antonella Pantaleo, dentista, già docente di arte presso il Liceo Linguistico e Pisicopedagogico di Marsala

La nuova TAC cardiologica è già operativa per i pazienti ricoverati. A partire da gennaio sarà disponibile anche per gli utenti esterni. Un ampliamento importante per il reparto, che potenzia la capacità diagnostica dell’ospedale e riduce i tempi di attesa per esami specialistici.

Nel corso della mattinata, Antonella Pantaleo ha scoperto la targa intitolata al figlio, circondata dai colleghi di Luciano. Visibilmente commossa, la donna ha ricordato il valore umano e professionale del tecnico. “Mio figlio amava il suo lavoro e i suoi colleghi. Sapere che il suo nome resta qui, in questo reparto, è un dolore che si mescola alla gratitudine”, ha dichiarato la madre. Parole semplici, che hanno toccato tutti i presenti.

Il direttore dell’Unità operativa di Radiodiagnostica, il dottor Massimo Molino, ha spiegato le caratteristiche della nuova apparecchiatura. “La TAC con software cardiologico di ultima generazione ci permette di effettuare esami più precisi e rapidi, soprattutto in ambito cardiologico. È uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce e per il follow-up dei pazienti”, ha affermato Molino. Il direttore ha poi aggiunto che l’intitolazione a Luciano Crapisi rappresenta un segno concreto di memoria e di riconoscenza per un professionista che ha dato molto al reparto.

La cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento e con l’impegno dell’ASP Trapani a proseguire nel potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell’ospedale. La nuova TAC cardiologica è un passo avanti per la sanità locale, ma anche un modo per non dimenticare chi, come Luciano Crapisi, ha dedicato la propria vita alla cura degli altri.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…