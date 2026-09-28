Quindici milioni ai trasportatori, quali garanzie sul ribasso dei prezzi?

La Regione Siciliana stanzia fondi per il caro carburanti, ma senza vincoli sui listini il rischio è che i rimborsi non fermino l’aumento delle merci

La Regione Siciliana mette sul piatto 15 milioni di euro per sostenere le aziende di autotrasporto schiacciate dal caro carburanti. Un intervento che arriva dopo l’intesa sul decreto interassessoriale attuativo della legge regionale 13 del 2026, firmato dagli assessori all’Economia Alessandro Dagnino e alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Il provvedimento prevede un contributo pari al 70 per cento della spesa aggiuntiva ammissibile, calcolata sulla differenza tra il prezzo effettivamente pagato per il gasolio e il prezzo medio nazionale rilevato a febbraio 2026. Le spese considerate riguardano gli acquisti effettuati dal primo marzo al 31 dicembre 2026, con domande da presentare entro il 30 novembre.

Una prima quota, fino a 50 mila euro, potrà essere riconosciuta nel regime del super de minimis. Per la parte restante, fino alla copertura complessiva del 70 per cento dell’incremento, la Regione chiederà l’autorizzazione alla Commissione europea per la relativa deroga. Lo schema passerà prima dalla giunta regionale e poi dalla commissione Territorio e ambiente dell’Ars, prima dell’invio a Bruxelles. Un percorso lungo, che solleva più di una perplessità.

Il nodo è sempre lo stesso. I fondi pubblici sono sacrosanti per un comparto che paga il diesel a prezzi insostenibili, ma devono servire a qualcosa di concreto per tutta la collettività siciliana. Senza un vincolo che leghi i rimborsi al solo acquisto tracciato di carburante, il rischio è che i soldi finiscano per tamponare i bilanci aziendali senza toccare i listini. E i listini, oggi, restano alti. Le imprese di trasporto scaricano integralmente gli aumenti sul costo finale delle merci, senza freni né controlli. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: scaffali sempre più cari, bollette della spesa che lievitano, piccole attività costrette a chiudere.

La misura siciliana arriva in un quadro nazionale già compromesso. Da gennaio a settembre 2026 il diesel è passato da 1,65 a circa 2,50 euro al litro, con un incremento del 38,5 per cento in otto mesi. Il carburante incide per circa il 30 per cento sui costi operativi delle aziende di trasporto. Un aumento del 35 per cento del gasolio dovrebbe tradursi in un rincaro massimo del 10 per cento sulle tariffe. In molti casi, invece, si registrano aumenti del 20 o 25 per cento, senza alcuna giustificazione tecnica. È speculazione pura, alimentata da una fobia collettiva: chi non alza i prezzi teme di perdere clienti, così alza tutto e aspetta che gli altri seguano. Una spirale perversa che sta rendendo invivibile il Paese.

Il paradosso è tutto qui. Mentre i prezzi volano, gli stipendi degli italiani restano fermi da 35 anni. Secondo l’Ocse e l’Ufficio parlamentare di bilancio, dal 1990 a oggi i salari reali sono diminuiti del 6,6 per cento, unici in Europa. Trentacinque anni di stagnazione, mentre in Germania e Francia le retribuzioni crescevano. Il potere d’acquisto è crollato del 10,5 per cento solo tra il 2019 e il 2024. E ora, nel 2026, il caro diesel completa l’opera: tutto costa di più, con gli stipendi di tre decenni fa. Le famiglie devono scegliere tra riscaldamento e cibo. Le piccole imprese chiudono una dopo l’altra. Un’Italia che non cresce, non investe, non paga.

I 15 milioni della Regione Siciliana possono essere un primo passo, ma non bastano. Servono regole chiare, verifiche sui prezzi finali e un legame diretto tra aiuto pubblico e riduzione dei costi per i cittadini. Altrimenti sarà solo una mancetta pre elettorale, ennesima occasione mancata per fermare una corsa al rialzo che sta soffocando l’isola e il resto del Paese.

Alberto Di Paola

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