Firmati gli atti, le saline di Marsala e Trapani verso il riconoscimento UNESCO

Altro importante giro di boa verso l’ottenimento del prestigioso riconoscimento UNESCO che dovrebbe rivalutare l’area come Riserva della Biosfera MAB

Sono stati firmati gli atti per il riconoscimento UNESCO delle Saline di Marsala e Trapani come Riserva della Biosfera MAB. La firma del Dossier di Candidatura al programma MAB UNESCO delle Saline di Sicilia è avvenuta presso la Camera di Commercio di Trapani. Un altro importante giro di boa verso l’ottenimento del prestigioso riconoscimento che dovrebbe rivalutare l’area. Il documento parte ora per Parigi, dove sarà esaminato dagli organismi internazionali delle Nazioni Unite. Si chiude così una fase durata due anni e mezzo, aperta da un lavoro di squadra tra istituzioni e enti di tutela. Il percorso non si conclude con la firma, ma entra nella sua fase decisiva, quella che porterà la candidatura all’attenzione degli esaminatori internazionali.

Alla firma hanno preso parte l’Assessora Regionale Giusy Savarino e i componenti del Comitato Promotore. Erano presenti il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, la Sindaca di Marsala Andreana Patti, il Sindaco di Misiliscemi Salvatore Tallarita e il Sindaco di Paceco Aldo Grammatico. Con loro anche la Direttrice della Riserva del WWF Silvana Piacentino e il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani Salvatore Quinci. Il percorso verso il riconoscimento UNESCO delle Saline di Marsala e Trapani nasce da questa sinergia tra amministrazioni locali, enti di tutela e realtà produttive del territorio. Un lavoro comune che ha richiesto tempo, confronto e condivisione di obiettivi tra soggetti con competenze diverse.

Il programma MAB, acronimo di Man and the Biosphere, non introduce nuovi vincoli normativi. Rappresenta invece una fonte di supporto, risorse e opportunità per l’area. Quando il riconoscimento UNESCO delle Saline di Marsala e Trapani sarà ottenuto, il sito diventerà l’unica Riserva della Biosfera della Sicilia. Il programma valorizza la convivenza tra l’attività umana, la produzione millenaria del sale e la tutela della biodiversità. Un esempio concreto è la nidificazione del fenicottero rosa, diventata simbolo di questo equilibrio. La presenza del fenicottero rosa non è solo un fatto naturalistico, ma dimostra che produzione e ambiente possono convivere senza conflitti.

Nelle aree di transizione, il riconoscimento UNESCO delle Saline di Marsala e Trapani si tradurrà in opportunità per imprese, agricoltori e commercianti, con la valorizzazione dei prodotti locali. Sono previsti inoltre lo sviluppo di un turismo sostenibile e di qualità, nuovi progetti per i giovani, la scuola, la ricerca e l’università, oltre a finanziamenti e forme di cooperazione internazionale per il sistema economico e sociale del Trapanese. Il traguardo punta a rafforzare l’intera area attraverso un modello di crescita che unisce ambiente, economia e comunità. Le ricadute attese riguardano non solo il comparto produttivo del sale, ma l’intero tessuto sociale ed economico della provincia.

Alberto Di Paola

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