Porto di Marsala verso l’ingresso nell’Autorità di Sistema Portuale

Completato l’iter tecnico del progetto, si riapre il confronto per il futuro dello scalo e del waterfront della città

Il progetto per la messa in sicurezza e il rilancio del porto di Marsala si avvia verso il completamento dell’iter tecnico. La documentazione, redatta dai professionisti incaricati, è già stata consegnata al Genio Civile di Trapani e si trova nella fase degli ultimi adempimenti necessari alla verifica e alla validazione. Una volta superato questo passaggio, sarà trasmessa all’Assessorato regionale delle Infrastrutture per il prosieguo del percorso amministrativo. Da quanto emerge dagli uffici regionali, il passaggio decisivo per il futuro dello scalo marsalese è ormai vicino.

Il percorso era iniziato alcuni anni fa, quando grazie all’intervento dell’allora presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, oggi ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, fu possibile finanziare la progettazione. Il completamento dell’iter progettuale, però, non viene considerato un traguardo ma un punto di partenza. A sostenerlo è l’ex sindaco e consigliere comunale Massimo Grillo, secondo cui avere un progetto che chiude il suo iter tecnico significa creare le condizioni per concorrere alle opportunità di finanziamento pubblico e per attrarre anche investimenti privati. Il progetto, spiega, deve diventare un’opera concreta.

La prospettiva del porto va inserita, secondo l’ex sindaco, nella più ampia trasformazione del fronte a mare della città. Il porto immaginabile oggi si colloca in un waterfront profondamente diverso rispetto al passato. Dal Lungomare Mediterraneo al Quartiere Inglese e all’area Florio con il recupero dei moli storici, fino a Capo Boeo e agli interventi di riqualificazione e protezione della costa, sta prendendo forma un nuovo fronte a mare, più accessibile, attrattivo e integrato con la città. Una trasformazione che rende ancora più strategico il futuro dello scalo marsalese, non più infrastruttura isolata ma parte di un sistema urbano, turistico ed economico legato al mare.

In questo quadro torna al centro il dossier sull’ingresso del porto di Marsala nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, confronto già avviato durante la precedente amministrazione comunale. Il percorso istituzionale era stato promosso con un incontro a Palermo alla presenza dei soggetti interessati e del comandante della Capitaneria di Porto. Oggi, secondo Grillo, vi sarebbero le condizioni per riprendere e approfondire quel confronto. L’ex sindaco richiama in particolare le recenti dichiarazioni della presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Annalisa Tardino, che ha indicato come principio della nuova stagione della portualità della Sicilia occidentale il sistema prima del singolo scalo, precisando che quella dell’Autorità non è una visione Palermo-centrica.

Si tratta di una prospettiva interessante per Marsala, prosegue Grillo, anche perché pone al centro il rapporto tra porto e città e la valorizzazione del waterfront. Porto, turismo nautico, collegamenti con le Egadi, attività economiche, mobilità e costa possono diventare parti di un’unica strategia di sviluppo legata al mare. All’interno di questa strategia resta centrale la necessità di completare gli strumenti di pianificazione della costa già avviati, a partire dal Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, affinché lo sviluppo delle attività e dei servizi lungo il litorale avvenga all’interno di una programmazione ordinata e coerente. Da qui la proposta di verificare condizioni e procedure per l’inserimento del porto di Marsala nel sistema portuale della Sicilia occidentale.

Il completamento dell’iter del progetto non deve essere un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Marsala ha oggi l’opportunità di mettere insieme quanto negli ultimi anni è stato progettato, finanziato e avviato lungo il suo fronte a mare. Porto e waterfront possono diventare due elementi di una stessa strategia per rafforzare l’identità e le opportunità di Marsala come città del Mediterraneo.

Alberto Di Paola

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