Marsala, polemiche sulla videosorveglianza: la maggioranza risponde a Liberi

I gruppi consiliari di maggioranza chiariscono l’approvazione del nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza e respingono le accuse dell’opposizione

Il nuovo Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza di Marsala è stato ufficialmente approvato. Lo rendono noto i gruppi consiliari di maggioranza: “Compatti per Marsala”, “Si Muove la Città”, “Partito Democratico” e “Gruppo misto di maggioranza (E. Milazzo, P. Giacalone, M. Gandolfo)”, che intervengono con un comunicato stampa in merito alle recenti dichiarazioni diffuse sui social dal gruppo Liberi, facente capo all’ex sindaco di Marsala. Al centro della polemica, la bocciatura degli emendamenti e dei sub emendamenti presentati dalla minoranza nel corso della seduta consiliare dedicata al provvedimento.

Secondo quanto precisato dai gruppi di maggioranza, il regolamento approvato rappresenta un traguardo fondamentale per la città, raggiunto dopo anni in cui la necessità di dotare il sistema di videosorveglianza di una disciplina organica era già evidente. I gruppi consiliari sottolineano che ancora oggi non è dato sapere perché un intervento del genere non sia stato realizzato dalla precedente amministrazione. Di fronte a quello che definiscono l’ennesimo tentativo di mistificazione della realtà, con slogan propagandistici del tipo “la maggioranza dice no alla sicurezza”, la maggioranza respinge le accuse ricevute, giudicandole palesemente non veritiere e incomplete, e sostiene che esse servano a coprire errori metodologici e giuridici, oltre a mascherare quanto non è stato fatto nei cinque anni e otto mesi della precedente amministrazione.

La maggioranza tiene a precisare che la bocciatura degli emendamenti e dei sub emendamenti proposti dalla minoranza non è stata una scelta ideologica o di impostazione politica, bensì un atto dovuto e di obbligo istituzionale. Tutti gli emendamenti e i sub emendamenti presentati dall’opposizione, nessuno escluso, hanno ricevuto pareri tecnici contrari da parte del Comandante della Polizia Locale, Dott. Giuseppe D’Alessandro, con motivazioni congruenti ed esaurienti, debitamente argomentate in aula. La maggioranza invita a rivedere la seduta del Consiglio Comunale per verificare la veridicità di quanto affermato. Votare favorevolmente proposte che, secondo i pareri tecnici acquisiti, presentavano criticità sotto il profilo della loro collocazione nel regolamento o della compatibilità con le norme e le procedure applicabili avrebbe significato, secondo i gruppi di maggioranza, anteporre la propaganda alla corretta amministrazione.

Da qui emerge, secondo la maggioranza, una contraddizione che non può essere ignorata. Alcuni esponenti dell’opposizione, si legge nella nota, si sono spesso riempiti la bocca parlando di legalità. Ma la legalità, osservano i gruppi consiliari, non può essere soltanto una parola da utilizzare nei comunicati o nei post sui social. Si opera in ossequio al principio di legalità con i fatti, con il rispetto delle procedure, delle competenze altrui e dei pareri degli uffici.

La maggioranza ricorda poi che un Regolamento Comunale di Videosorveglianza è un atto tecnico-organizzativo e giuridico, la cui finalità è disciplinare le modalità di installazione, gestione e utilizzo degli impianti comunali, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del GDPR sulla tutela della privacy. In merito alla proposta dell’opposizione di impiegare istituti di vigilanza privata per la gestione o la visione delle telecamere di sicurezza pubblica e stradale, i gruppi di maggioranza ritengono necessario fare chiarezza sul piano normativo per evidenziare quella che definiscono l’inconsistenza tecnica delle richieste.

La normativa italiana e i molteplici provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, si legge ancora nella nota, stabiliscono che le telecamere urbane sono installate dai Comuni esclusivamente per finalità di ordine e sicurezza pubblica. La visione in tempo reale e l’accesso alle registrazioni sono prerogativa esclusiva degli operatori di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e della Polizia Locale. Un Comune non può in alcun modo appaltare a un istituto di vigilanza privato il monitoraggio continuo del territorio o delle telecamere che inquadrano gli spazi pubblici. Farlo configurerebbe, secondo la maggioranza, un’illegittima e grave delega di funzioni di pubblica sicurezza.

Tali considerazioni, precisano i gruppi consiliari, non sono state inventate dalla maggioranza per bocciare le proposte della minoranza, ma sono state espresse e debitamente motivate nei pareri tecnici del Comandante della Polizia Locale, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto. Parlare alla cittadinanza di presìdi o di deleghe alle vigilanze private senza conoscere, o fingendo di ignorare, le leggi nazionali e i pareri vincolanti dei tecnici comunali significa, secondo la maggioranza, fare mera demagogia.

C’è poi un dato politico-amministrativo che, secondo i gruppi di maggioranza, non può essere ignorato: questo regolamento poteva e doveva essere approvato già da tempo. La precedente amministrazione ha avuto a disposizione cinque anni e otto mesi di mandato per affrontare una materia così importante e, sul punto, non ha portato a compimento un regolamento organico capace di disciplinare il sistema di videosorveglianza cittadino. Oggi, quindi, appare quantomeno singolare che chi ha avuto quasi sei anni a disposizione per intervenire tenti di scaricare sulla maggioranza attuale la responsabilità di una situazione che avrebbe potuto essere affrontata molto prima.

Il Regolamento approvato dota finalmente Marsala di uno strumento organico e moderno per disciplinare la videosorveglianza comunale, rafforzando gli strumenti a disposizione dell’amministrazione per la sicurezza, la tutela del patrimonio e il decoro del territorio, nel pieno rispetto della legge e della privacy dei cittadini. I gruppi di maggioranza concludono affermando di avere a cuore la sicurezza di Marsala molto più degli slogan e della propaganda di chi, per troppo tempo, è rimasto inerte. Questo è il fatto, sostengono, il resto sono soltanto parole.

Alberto Di Paola

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