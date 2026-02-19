Il pianista di fama internazionale Paolo Di Sabatino inaugura la XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven al Teatro Sollima di Marsala, aprendo un cartellone di diciotto eventi musicali tra cui 7 spettacoli jazz. L’Accademia Beethoven punta altresì sull’inclusione sociale con ulteriori 8 eventi gratuiti.

Il pianista e compositore Paolo Di Sabatino, figura di spicco del jazz italiano e internazionale, apre la XXVI Stagione Concertistica domenica 22 febbraio alle ore 18.00 sul palco del Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala. Il maestro Giuseppe Lo Cicero, presidente dell’Accademia Beethoven, per il primo spettacolo della rassegna Jazzando punta su un evento di prestigio assoluto: l’esibizione di un artista dal talento poliedrico. Di Sabatino ha calcato i palchi di tutto il mondo, da: Chicago a Tokyo, da Berlino a Buenos Aires, collaborando con musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Horacio “El Negro” Hernandez, Bob Mintzer e Randy Brecker. Pianista dal tocco inconfondibile e docente stimato, porta in concerto un universo sonoro che unisce lirismo mediterraneo, energia jazzistica e raffinatezza compositiva. La sua produzione discografica lo conferma tra i pianisti più creativi della scena contemporanea.

Il concerto inaugura una stagione particolarmente ricca con un cartellone di 18 eventi, divisi in due parti da nove spettacoli ciascuno, affiancati da otto incontri gratuiti. Si tratta di un nuovo percorso sociale denominato “Musica per tutti”, che amplia l’accessibilità culturale con attività inclusive rivolte a scuole, centri di accoglienza e realtà del territorio. L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione del Comune di Marsala e gode del patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Una delle principali novità della XXVI Stagione Concertistica è Jazzando, una vera e propria rassegna nella rassegna: un percorso interamente dedicato al mondo del jazz, articolato in sette appuntamenti musicali che esplorano le molte sfumature di questo affascinante genere.

La prima parte della Stagione Concertistica si terrà interamente al Teatro Sollima, mentre due spettacoli della seconda parte saranno ospitati dal Teatro Impero per un pubblico più vasto. Si tratta di due eventi speciali: l’11 ottobre il soprano Susanna Rigacci, voce storica di Ennio Morricone, con l’Orchestra della Compagnia Lirica Siciliana diretta da Salvo Miraglia e il 22 novembre Lino Patruno, leggenda del jazz tradizionale, con la sua storica band.

“Domenica 22 febbraio – afferma il maestro Lo Cicero – l’invito è rivolto alla comunità per ascoltare uno dei pianisti più apprezzati del panorama jazz e vivere la cultura come esperienza condivisa”. Info e prenotazioni ai numeri 320.6905330 e 0923.719545 o sul sito ufficiale dell’Accademia Beethoven.

Alberto Di Paola

