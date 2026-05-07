Marsala, nasce un nuovo Gruppo Teatrale a Ciavolo

Debutta il Gruppo Teatrale Parrocchiale Maria SS. della Cava: sabato 16 maggio “U cori un si cumanna” Ingresso gratuito nell’atrio parrocchiale

A Ciavolo, estrema periferia ad est di Marsala, prende vita il Gruppo Teatrale Parrocchiale Maria SS. della Cava. È un progetto culturale comunitario, sociale, in grado di unire generazioni di abitanti della zona sotto il segno del teatro popolare. Il debutto è previsto per sabato 16 maggio 2026, alle 21:30, nell’atrio della Parrocchia Maria Santissima della Cava con “U cori un si cumanna”, commedia brillante in due atti di Enzo Amato Más e Nicola Anastasi, in arte Trikke e Due. Ingresso gratuito, un invito aperto a tutti per una serata di risate e sentimenti autentici.

U cori un si cumanna” è una commedia che farà sorridere, ridere, riflettere e, molto probabilmente, emozionare. Senza svelare nulla, gli autori lanciano un invito chiaro: certe storie non si spiegano, si vivono. Per questo, sabato 16 maggio, Ciavolo si prepara ad accogliere una serata speciale. Sul palco ci saranno persone del territorio, artisti, volti nuovi e una comunità che ha scelto di mettersi in gioco. Il debutto del Gruppo Teatrale Parrocchiale “Maria SS. della Cava” rappresenta un segnale bello e positivo. Infatti, quando il teatro unisce le persone, diventa molto più di uno spettacolo: diventa appartenenza.

L’impulso arriva da Don Marco Laudicina, parroco che ha visto nel teatro uno strumento di aggregazione vera, capace di radunare il quartiere in un’esperienza condivisa. Il Gruppo Teatrale Parrocchiale Maria SS. della Cava si annuncia così: un cast misto di ragazzi, adulti e debuttanti del posto, con l’autenticità di chi sale sul palco per passione, non per mestiere. In scena Alessandro Gagliano, Luciana Altaserse, Enzo Amato, Nicola Anastasi, Desirè Lombardo, Vitalba Galfano, Mimmo Giacalone, Giovanna Ferreri, Gioia Oddo, Serena Caprarotta, Gabriele Zizzo e Nicolò Accardi, guidati dalla verve comica di Trikke e Due.

Enzo Amato Más e Nicola Anastasi firmano testo, regia e interpretazione, portando ritmo e quotidianità marsalese in un’ora e mezza intensa. “U cori un si cumanna” mescola comicità leggera a tocchi profondi: famiglie reali, silenzi carichi, orgoglio, amore e paure non dette, tutto nel dialetto che suona familiare come un saluto di cortile. Le musiche e effetti sonori sono curati da Francesco Anastasi, la suggeritrice è Rossana Milazzo, scenografie di Emmanuele Drago, Maurizio Zizzo e Alberto Licari. Don Marco Laudicina presenterà la serata, chiudendo il cerchio di un’iniziativa parrocchiale viva.

Il Gruppo Teatrale Parrocchiale Maria SS. della Cava non punta a lezioni, ma a storie umane che ridono della vita, la interrogano e la abbracciano. Personaggi popolari, situazioni assurde, sguardi che fermano il fiato: lo spettacolo parla al territorio, fa riconoscersi il pubblico nelle battute e nei silenzi. Nato dal desiderio di stare insieme, questo debutto promette applausi caldi e un senso di appartenenza che resta addosso. Contatti: 392.2419114. Ciavolo si prepara a una notte di teatro che unisce, dove ogni risata echeggia come un passo verso il domani.

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