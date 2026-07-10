Movida, controlli a Marsala: 7 denunce

I CARABINIERI CONTROLLANO LE AREE DELLA MOVIDA A MARSALA. SETTE PERSONE DEFERITE IN STATO DI LIBERTA’ ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, che ha interessato i litorali nord e sud soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida.

Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sette persone venivano deferite alla Procura della Repubblica di Marsala, e in particolare:

– Due uomini sorpresi alla guida di autoveicoli senza aver mai conseguito la patente;

– Una persona sorpresa alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

– Un uomo che trovato in possesso di attrezzature da lavoro di cui non riusciva a dimostrare la provenienza veniva deferito per ricettazione;

– Un soggetto che sottoposto agli arresti domiciliari, veniva sorpreso lontano da casa;

– Un uomo che forniva false generalità al controllo di polizia;

– Un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico.

L’attività consentiva inoltre di segnalare alla Prefettura un uomo trovato in possesso di un grammo di stupefacente del tipo eroina che veniva posto sotto sequestro.

I controlli hanno permesso ai carabinieri di identificare 60 persone, controllare 40 veicoli e di elevare 4 contravvenzioni al codice della strada.

I procedimenti si trovano tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…