Movida, controlli a Marsala: 7 denunce
I CARABINIERI CONTROLLANO LE AREE DELLA MOVIDA A MARSALA. SETTE PERSONE DEFERITE IN STATO DI LIBERTA’ ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
I Carabinieri della Compagnia di Marsala, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, che ha interessato i litorali nord e sud soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida.
Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sette persone venivano deferite alla Procura della Repubblica di Marsala, e in particolare:
– Due uomini sorpresi alla guida di autoveicoli senza aver mai conseguito la patente;
– Una persona sorpresa alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
– Un uomo che trovato in possesso di attrezzature da lavoro di cui non riusciva a dimostrare la provenienza veniva deferito per ricettazione;
– Un soggetto che sottoposto agli arresti domiciliari, veniva sorpreso lontano da casa;
– Un uomo che forniva false generalità al controllo di polizia;
– Un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico.
L’attività consentiva inoltre di segnalare alla Prefettura un uomo trovato in possesso di un grammo di stupefacente del tipo eroina che veniva posto sotto sequestro.
I controlli hanno permesso ai carabinieri di identificare 60 persone, controllare 40 veicoli e di elevare 4 contravvenzioni al codice della strada.
I procedimenti si trovano tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato.