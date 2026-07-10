Caldo torrido in arrivo, picchi di 43 gradi in Sicilia

Caldo africano in Sicilia, arriva la settimana più bollente con ondate di calore senza precedenti. Picchi di 42-43 da mercoledì 15 luglio

Dopo un inizio di luglio tutto sommato sopportabile, la tregua sta per finire. Dalla prossima settimana la Sicilia sarà investita da una nuova e intensa ondata di caldo africano che potrebbe portare i termometri fino a 42-43 gradi. Secondo le previsioni, quella che inizierà lunedì 13 e raggiungerà il culmine tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio rischia di essere la fase più calda dell’estate. L’anticiclone subtropicale, dopo aver fatto registrare temperature estreme in Francia e Spagna, si prepara infatti a conquistare anche l’Italia. Finora la Sicilia era rimasta ai margini delle grandi ondate di calore, con valori vicini alle medie stagionali, ma lo scenario è destinato a cambiare rapidamente.

Le massime saliranno progressivamente già da lunedì, per poi raggiungere il picco nella seconda parte della settimana, quando il caldo africano si farà sentire con maggiore intensità. Nelle zone interne della Sicilia si potranno toccare 42-43 gradi, un dato che farebbe tremare i polsi anche ai più abituati alle temperature elevate dell’estate siciliana. Lungo le coste, invece, il caldo sarà reso ancora più pesante dall’aumento dell’umidità, che renderà l’aria pesante e difficilmente respirabile nelle ore più calde.

Le temperature minime resteranno elevate anche durante la notte, con valori che difficilmente scenderanno sotto i 25-26 gradi, rendendo difficile il raffrescamento degli ambienti e aumentando il disagio soprattutto per anziani, bambini e persone fragili che soffrono maggiormente questo tipo di condizioni climatiche estreme.

Non sarà solo il termometro a preoccupare in questa fase di caldo africano. L’afa crescerà sensibilmente, soprattutto lungo i litorali, dove il dew point, l’indice che misura la quantità di umidità presente nell’aria e quindi la percezione del caldo, raggiungerà valori elevati.

In pratica, il caldo sarà percepito come ancora più intenso rispetto a quello indicato dai termometri, con un disagio che potrebbe superare di diversi gradi la temperatura effettiva. Anche nelle aree montane dell’Isola si supereranno frequentemente i 35 gradi, un valore decisamente elevato per località tradizionalmente più fresche e ambite proprio per la loro capacità di offrire refrigerio durante le ondate di calore estive.

La protezione civile regionale ha già diramato un avviso di criticità per le prossime giornate, raccomandando alla popolazione di evitare le uscite nelle ore centrali della giornata e di prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.

Questo significa che il caldo africano non darà tregua, anzi si prepara a colpire con una violenza che non si vedeva da tempo. Per l’Isola si prospettano quindi giorni di caldo estremo, con condizioni che richiederanno particolare attenzione nelle ore centrali della giornata e un elevato rischio di stress da calore, soprattutto per chi svolge attività lavorative all’aperto o pratica sport senza le dovute precauzioni.

Le autorità sanitarie raccomandano di bere molta acqua, evitare alcolici e bevande zuccherate, indossare abiti leggeri e di colore chiaro e rimanere il più possibile in ambienti climatizzati durante le ore più calde. Particolare attenzione va prestata agli anziani che vivono da soli e ai bambini molto piccoli, che non sempre manifestano i sintomi dello stress da caldo in modo evidente. I sindaci dei comuni più colpiti dal caldo africano stanno valutando l’attivazione dei piani di emergenza per le ondate di calore, con l’apertura di centri di refrigerazione e il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare per i cittadini più fragili.

La settimana che sta per iniziare, insomma, si preannuncia come la più calda dell’estate e forse dell’intero anno, con il caldo africano che farà sentire tutto il suo peso su un territorio già provato da mesi di siccità e temperature sopra la media stagionale.

Alberto Di Paola

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