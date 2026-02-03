Search
HomeLE LETTERERICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Mercato del martedì a Marsala: salta l’appuntamento, crescono le polemiche

Redazione3 Febbraio 2026 21:05

Polemiche a Marsala per l’assenza del mercato settimanale del martedì, non spostato allo stadio nonostante la presenza del circo. Dubbi sull’applicazione della delibera comunale e disagio per cittadini e commercianti.

 

L’assenza del mercato settimanale, oggi a Marsala, ha suscitato non poche polemiche fra operatori commerciali e loro abituali avventori. Il tradizionale mercatino del martedì è saltato perché la consueta area era occupata dal Circo Equestre e il Comune di Marsala non avrebbe disposto – come nelle precedenti occasioni – l’utilizzo temporaneo dell’area attorno allo Stadio Municipale, dove storicamente si svolgeva un tempo. I commercianti lamentano gli incassi mancati e molti cittadini di essersi recati in zona senza trovare le bancarelle.

 

Per la nostra rubrica “Riceviamo & Pubblichiamo”, diamo spazio alla lettera di un lettore che, oltre a segnalare il disservizio, solleva puntuali interrogativi sull’applicazione dei regolamenti comunali e sulla gestione di questa importante realtà commerciale cittadina.

 

Lettera Aperta alla Redazione

Come ogni martedì, nella speranza di risparmiare qualcosa sulla spesa, in particolare sull’acquisto di ortofrutta, mi sono recato al mercato settimanale. Poiché la consueta area utilizzata dai venditori era occupata dal circo equestre, ho pensato che il mercato fosse stato spostato, come di consueto in questi casi, nella vecchia sede, ovvero l’area antistante la tribuna dello stadio.

Con mia sorpresa, non era presente alcun mercato. Informandomi sul posto, ho appreso che il Sindaco non ha emanato alcuna ordinanza o determina che ne autorizzasse lo svolgimento nella vecchia area.

In passato, quando mi occupavo di giornalismo, ho trattato ampiamente la questione del mercato del martedì. So che, in caso di spettacoli o manifestazioni nell’area solitamente adibita al mercato, esiste una precisa regolamentazione stabilita dalla delibera del Sovrano Consiglio Comunale di Marsala n. 42 del 19 settembre 2007. Tale delibera prevede espressamente che “fintanto che non venga reperita un’apposita area alternativa al nuovo sito attrezzato, in occasione della fiera Expo e della fiera di maggio, il mercatino deve ritornare nel vecchio sito”.

Non riesco a comprendere almeno due aspetti.

Il primo: sebbene lo spazio attrezzato, secondo la tabella, sia utilizzabile anche per spettacoli viaggianti, nella delibera sopra citata sono menzionate soltanto la manifestazione Expo (che da anni non si svolge più) e la tradizionale “fiera di maggio”. Non vi è alcun riferimento al circo. Mi chiedo se sia per questo motivo, o per altri a noi ignoti, che da diversi anni gli spettacoli circensi venivano regolarmente autorizzati nell’area sterrata della “Salinella” sul viale Battaglia delle Egadi.

La seconda cosa che non capisco è perché il mercato del martedì venga spesso visto dai vari amministratori comunali come una sorta di fastidio, mentre per noi cittadini rappresenta una fonte di risparmio per acquisti di varia natura: alimentari, casalinghi, merceria, abbigliamento, ecc. In passato, come ho raccontato in un mio articolo giornalistico dell’epoca, per impedire lo svolgimento del mercato in alcune giornate del martedì, si chiedeva ai commercianti, in maniera quasi fraudolenta, di firmare una “manleva” di rinuncia.

Infine, sollevo una questione: poiché i mercatisti hanno pagato anticipatamente la quota annuale per l’esercizio della propria attività, l’obbligata assenza di oggi sarà in futuro defalcata?

Cordialmente,
Sergio Oliva

CATEGORIES
TAGS
Share This
NEWER POST
OLDER POST

COMMENTS

Wordpress (0)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Marsala News
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.