Marsala, mancato mercatino: l’Assessore Agate spiega le ragioni dello stop

Il chiarimento dell’esponente della Giunta sulle ragioni che hanno impedito lo svolgimento del consueto appuntamento commerciale.

Avendo appreso, solo ora, del motivo per il quale non si è tenuto il mercatino settimanale pubblichiamo la dichiarazione dell’Assessore Salvatore Adamo: <<La decisione di evitare lo spostamento del “mercatino del Martedì” al di fuori dell’aerea attrezzata nella giornata del 3 Febbraio 2026, unica data coincidente con la presenza del circo ospite in città nel medesimo sito, è stata concertata dall’amministrazione comunale con gli operatori mercatali e con l’associazione di categoria Confimprese Sicilia al fine di evitare eventuali disagi organizzativi ai commercianti per una diversa e temporanea sistemazione, assicurando loro la possibilità di recuperare la giornata di attività non svolta in una nuova data, preferibilmente una domenica successiva desiderata>>.

Nella nostra Rubrica Riceviamo & Pubblichiamo avevamo dato spazio ad una lettera aperta firmata Sergio Oliva con la quale si denunciava la non tenuta del mercatino del martedí nell’area attrezzata, per la presenza in Città del Circo Equestre.

