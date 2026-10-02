Marsala, variazioni di bilancio tra responsabilità e “assenze”

L’Amministrazione Patti esulta per i fondi destinati a sociale, scuole e cimitero, mentre Liberi rivendica il proprio ruolo nell’approvazione. Ma la maggioranza dov’era quando la seduta è saltata?

Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato le variazioni di bilancio proposte dalla Giunta. Un passaggio che l’Amministrazione Patti definisce decisivo per garantire servizi essenziali in settori come il sociale, le scuole e il cimitero comunale. Soddisfazione espressa dalla stessa Amministrazione, che parla di “risposte concrete a bisogni reali della città” e ringrazia l’Aula per il voto.

Le variazioni di bilancio a Marsala mettono sul piatto quasi 450 mila euro per i ricoveri di disabili psichici presso strutture autorizzate e per il progetto Caregiver, a sostegno delle famiglie con persone con disabilità. Altri 50 mila euro serviranno per nuovi impianti di climatizzazione nelle scuole. Quasi 45 mila euro, invece, saranno utilizzati per due golf car al cimitero, destinate al trasporto di anziani e persone con difficoltà motorie, oltre che per un punto accoglienza all’ingresso secondario, segnaletica con mappe informative e targhette identificative lungo i viali. Oltre 2 milioni di euro riguardano infine l’adeguamento dei capitoli di entrata e spesa al PEF 2026-2029.

Sul fronte opposto, il Movimento Liberi rivendica con forza il proprio contributo. I consiglieri Gianpaolo Abrignani, Flavia Sammartano e Massimo Grillo hanno sostenuto il provvedimento prima in Commissione e poi in Consiglio. Ma il passaggio politicamente più delicato arriva dopo. Quando i consiglieri di minoranza hanno lasciato l’Aula, su argomenti di minore rilievo, il numero legale è venuto meno e la seduta è stata sospesa. Un dettaglio che apre più di una domanda.

Se l’opposizione non fosse rimasta fino all’approvazione delle variazioni, quelle stesse variazioni non sarebbero passate per mancanza del numero legale. E allora viene da chiedersi: dov’era la maggioranza in quel momento? Un’assenza casuale o un segnale politico? Perché a Marsala le variazioni di bilancio sono passate grazie alla presenza dell’opposizione, mentre la maggioranza, almeno stando alla ricostruzione dei fatti, non ha garantito il numero legale fino in fondo. Un paradosso che la dice lunga sui equilibri interni all’Aula.

Liberi non usa giri di parole: rivendica un’opposizione “rigorosa quando serve, mai pregiudiziale”. E sottolinea che le risorse per disabilità, scuole e cimitero riguardano esigenze concrete dei cittadini, al di là delle appartenenze politiche. Una posizione che, ironia della sorte, ha permesso all’Amministrazione di incassare un risultato che senza la presenza dell’opposizione non sarebbe arrivato.

La politica marsalese esce da questa seduta con un quadro quantomeno singolare. Da un lato una maggioranza che celebra il risultato, dall’altro un’opposizione che si prende il merito di averlo reso possibile. Nel mezzo, una domanda che resta sospesa: se le variazioni di bilancio a Marsala sono così importanti per la città, perché la maggioranza non ha garantito le presenze in Aula fino alla fine della sefuta?

Alberto Di Paola

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