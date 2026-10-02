Marsala, ancora un bando sulla “fiducia” per un nuovo Dirigente 

Un posto da assegnare al settore Finanze e Tributi con l’articolo 110: titoli e colloquio, ma la scelta finale resta alla sindaca. La legge lo permette ma tale procedura genera sospetti

Il Comune di Marsala ha indetto una selezione pubblica per conferire un incarico di dirigente amministrativo contabile. Il bando riguarda un solo posto, assegnato al settore Finanze e Tributi. La scadenza per presentare domanda è fissata al 13 ottobre, alle 23:59. Le candidature si sono aperte il 28 settembre.

La durata del contratto decorre dalla stipula dell’accordo individuale di lavoro. Il termine ultimo non potrà superare la scadenza del mandato della sindaca in carica. La norma di riferimento è l’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000, che disciplina gli incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali.

Per partecipare non bastano i requisiti generali di accesso al pubblico impiego. I candidati devono possedere titoli di studio specifici e esperienze lavorative coerenti con il ruolo. Tra i titoli richiesti compare la laurea in Economia e Commercio, in Scienze Politiche o in Scienze Statistiche, oppure titoli equipollenti o equiparati. Le esperienze professionali richieste sono indicate nell’avviso pubblicato sul portale inPA.

La selezione si svolge per titoli e colloquio. Le domande devono pervenire entro il 13 ottobre, con le modalità descritte nell’avviso ufficiale consultabile su inPA. Chi è interessato a ricoprire l’incarico deve rispettare tempi e procedure, evitando di presentare la domanda a ridosso della scadenza.

La procedura rappresenta un’opportunità per professionisti con esperienza nel settore amministrativo e contabile. Il Comune punta a rafforzare la propria struttura dirigenziale con un profilo qualificato, in grado di gestire le funzioni assegnate fino alla conclusione del mandato della sindaca.

A questo punto si apre una questione che merita attenzione. L’articolo 110 del testo unico sugli enti locali consente ai sindaci di affidare incarichi dirigenziali a tempo determinato attraverso una selezione pubblica che non ha le garanzie stringenti di un concorso. Non è prevista una graduatoria obbligatoria e la scelta finale resta nelle mani del primo cittadino.

La necessità di cercare competenze qualificate è fuori discussione, soprattutto quando il Comune non le possiede al proprio interno. Il punto è un altro. Una comparazione di curricula e un colloquio senza criteri limpidi, punteggi verificabili e motivazioni approfondite rischiano di diventare un passaggio formale. È un rischio, non una certezza, ma è un rischio che riguarda i vertici della macchina comunale.

I dirigenti firmano atti, governano uffici, gestiscono spese, procedure e personale. Dovrebbero restare autonomi dalla politica, come impone il principio di separazione tra indirizzo e gestione. Un incarico temporaneo, legato alla fiducia di chi governa e con la stessa scadenza politica, può rendere quell’autonomia più fragile.

Il problema non è che il sindaco scelga un tecnico. Il problema nasce quando il tecnico, titolare di poteri di spesa, firma e gestione, sa che il suo incarico finisce insieme al mandato di chi lo ha scelto. In quel punto la fiducia rischia di trasformarsi in subordinazione.

Non ogni scelta discrezionale è clientelismo. Ma una democrazia locale sana dovrebbe evitare anche solo il sospetto che il merito diventi un pretesto. La trasparenza dei criteri è la prima garanzia, per chi partecipa e per chi amministra.

Le domande di partecipazione, alla selezione pubblica per conferimento di un incarico di dirigente amministrativo contabile, devono pervenire entro il prossimo 13 ottobre, secondo le modalità indicate nell’avviso, pubblicato sul sito inPA: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=2e75e60e02834b4e8b4098b0cc89a248

Alberto Di Paola

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