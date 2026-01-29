Votato all’unanimità il regolamento dopo un inizio seduta caldo che risente del clima politico pre-elettorale. Il dibattito in aula si era acceso sulla distribuzione delle Costituzioni ai diciottenni.

Marsala ha un nuovo Regolamento Movida per disciplinare le attività di pubblico esercizio e l’intrattenimento urbano. Il provvedimento è stato votato all’unanimità dai consiglieri comunali durante la seduta di ieri sera (28 gennaio) a Palazzo VII Aprile. L’approvazione arriva però al termine di un dibattito acceso e teso — segnato da pesanti scambi di accuse tra opposizione e amministrazione — riguardo alle recenti iniziative del sindaco Grillo. In un’aula inizialmente semivuota, avviata solo al secondo appello, il clima si è surriscaldato subito dopo l’apertura dei lavori.

Le tensioni riflettono la confusione degli schieramenti a pochi mesi dal voto: da un lato il centrosinistra compatto di Andreana Patti, dall’altro il Civismo di Grillo e Fici ed in centrodestra di Sturiano che non compatta. Il consigliere comunale P. Cavasino ha scagliato la prima pietra stigmatizzando l’invito rivolto dal primo cittadino ai neo maggiorenni per la consegna della Costituzione e dello Statuto comunale. Un gesto istituzionale che — secondo l’esponente d’opposizione — assumerebbe contorni sospetti data la vicinanza della competizione elettorale. F. Coppola ha rincarato la dose criticando il mancato coinvolgimento del Consiglio. Lo stesso consigliere ha presentato un atto di indirizzo sottoscritto da quindici componenti per il sostegno alle imprese colpite dal ciclone Harry. La replica dell’assessore D. Ingardia è stata netta: l’iniziativa era in cantiere da due anni e il ritardo non avrebbe alcuna matrice politica.

Nonostante le frizioni, con E. Milazzo, E. Martinico e G. Di Pietra schierati con Cavasino e P. Ferrantelli a difesa del valore simbolico del dono, l’Aula ha trovato la quadra sul Regolamento Movida. L’atto — già discusso in precedenza — è stato illustrato da L. Orlando e G. Di Pietra insieme agli emendamenti tecnici. Il testo finale ha incassato il via libera totale dei presenti. L’ultima nota critica è giunta da L. Orlando sulle mancate carte del Bilancio e lo stato precario delle strade marsalesi.

Restano invece inevasi diversi punti nevralgici all’ordine del giorno, che verranno affrontati nella prossima seduta già fissata dal Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano per il 3 febbraio alle ore 17:00. Saranno affrontati i seguenti punti:

– Revisione Generale del Piano di Protezione Civile: la gestione delle emergenze attende ancora il via libera definitivo.

– Regolamento del Servizio Idrico Integrato: il documento è tornato in Commissione per ulteriori approfondimenti tecnici su richiesta del consigliere Orlando.

– Regolamento Cimiteriale: rimandata la discussione sulla modifica dell’art. 47 relativa alle concessioni.

– Minori stranieri non accompagnati (MNSA): l’atto di indirizzo sui tagli ai trasferimenti ministeriali resta in attesa di trattazione.

– Variante Urbanistica per il Centro Sportivo: il progetto dell’A.S.D. Lilibeum in via Dante Alighieri non è stato ancora discusso.

– Ampliamento strada Chianu-Mulè: slitta anche la decisione sugli espropri in contrada Pispisia.

