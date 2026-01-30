Marsala, cercasi gestore per la Palestra Fortunato Bellina

Il Comune di Marsala ha bandito un bando per la gestione della Bellina, domande entro il 28 febbraio

La Palestra Fortunato Bellina sarà data in gestione. Il Comune di Marsala ha dato il via libera ufficiale alla procedura di affidamento per la storica struttura sportiva adiacente allo Stadio Municipale. Con un provvedimento dirigenziale — che traduce in azione l’indirizzo politico della Giunta Grillo — l’Amministrazione ha pubblicato l’avviso per individuare i futuri gestori dell’impianto.

Enti, associazioni, cooperative e società sportive hanno tempo fino al 28 febbraio per depositare le proprie istanze e contendersi la gestione di un polo che deve garantire sport a tutti i livelli. La Palestra Fortunato Bellina non è solo un campo da gioco — rappresenta un cardine per l’aggregazione intergenerazionale e l’integrazione socioculturale della città.

Il bando punta a favorire attività continuative rivolte alla cittadinanza — migliorando la qualità della vita attraverso la promozione atletica. I requisiti per partecipare alla gara sono già disponibili sulla piattaforma telematica del Comune, dove i soggetti interessati possono consultare le modalità di accesso. La Palestra Fortunato Bellina deve restare il punto di riferimento per le numerose associazioni locali che la utilizzano quotidianamente.

L’obiettivo dell’operazione è chiaro: assicurare una gestione efficiente che mantenga la finalità sociale della struttura. Tutto passerà attraverso l’esame delle domande pervenute entro il termine stabilito — una scadenza che segnerà il futuro dello sport marsalese nel cuore della cittadella sportiva. La procedura segue le linee guida volte a tracciare un percorso di crescita per i gruppi sportivi che operano sul territorio.

