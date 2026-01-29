Cooperativa Badia Grande, assolto l’ex Presidente Antonio Manca

Assoluzione piena per Antonio Manca, ex legale rappresentante della cooperativa Badia Grande perchè “il fatto non sussiste”. La difesa ha dimostrato che la cooperativa sociale ha sempre operato in stretta collaborazione con la Prefettura di Trapani.

Il tribunale di Trapani, giudice Roberta Nodari ha assolto con la formula “il fatto non sussiste” Antonio Manca, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Cooperativa Badia Grande. La sentenza è stata emessa ieri. Manca, difeso dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Donatella Buscaino, era imputato per i reati di frode in pubbliche forniture, falso e truffa, in relazione al periodo compreso tra il 2017 e il 2019.

Il tribunale di Trapani, lo scorso 27 gennaio, ha accolto la tesi difensiva -“riconoscendo – si legge in una nota dei legali Lo Re e Buscaino – che i servizi resi dalla cooperativa in favore degli ospiti del CAS di Valderice venivano resi in conformità della convenzione stipulata con la prefettura di Trapani il 28 aprile 2017 e rinegoziata nel settembre 2019. È stato dimostrato come la cooperativa ha sempre operato in stretta collaborazione con la prefettura del capoluogo superando costantemente i relativi controlli ispettivi sulla regolarità delle prestazioni eseguite, garantendo una totale e completa trasparenza dei servizi appaltati, come è stato dimostrato nel corso del dibattimento”. Le motivazioni della sentenza saranno rese note fra 90 giorni.

L’indagine fu condotta dalla guardia di finanza e riguardava la convenzione tra la cooperativa Badia Grande e la Prefettura per il Cas (centro di prima accoglienza) di Valderice. Manca, fu rinviato a giudizio nell’estate del 2022 e a causa di questa indagine, la cooperativa Badia Grande venne esclusa dalla gara per la gestione e l’accoglienza dei migranti nel Cpr di contrada Milo a Trapani. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto, Manca aveva omesso l’avviso di conclusione delle indagini ricevuto già nel luglio del 2021. Ieri la definitiva assoluzione. A ottobre scorso un’altra vittoria per la cooperativa Badia Grande, il Tribunale di Palermo ha condannato la prefettura di Trapani al pagamento di 1.251.553,01 euro. Il corrispettivo maturato nel biennio 2020-2021 per la gestione dei centri CPR di Trapani Milo e CAS di Villa Sant’Andrea (poi trasformato in Centro Quarantena durante il COVID-19).

