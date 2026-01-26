Marsala, tunisino ferisce 3 poliziotti e si tuffa in mare

Arrestato un immigrato ventenne per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il Tribunale convalida l’arresto e applica la misura del divieto di dimora

Pomeriggio di ordinaria follia a Marsala. Un giovani immigrato aggredisce tre poliziotti e poi si tuffa nel gelo del delle acque del litorale per sfuggire alla cattura. È accaduto nella zona del Salato mercoledì 14 gennaio scorsi alle ore 17:20 — ma la notizia è stata diffusa dalla polizia solo ora. Una pattuglia del Commissariato di Marsala interviene presso il parcheggio comunale su segnalazioni di cittadini che si erano imbattuti in un soggetto molesto… un ventenne tunisino, senza fissa dimora. Al rifiuto di fornire le generalità segue il tentativo di fuga. Gli agenti provano a caricarlo in auto; il esplode con una inaudita violenza, trasformando un normale servizio di controllo in uno scontro fisico brutale.

Spintoni, calci e pugni colpiscono al volto i poliziotti prima che il giovane riesca a scappare verso via Scipione L’Africano. Qui, una seconda Volante chiude la via di fuga… la lotta riprende. Un terzo agente viene centrato da una serie di calci.

Una volta bloccato all’interno della vettura, il fermato non desiste — colpisce con spallate violentissime lo sportello posteriore fino a scardinarlo per guadagnarsi la guga. Gli agenti, seppure feriti, gli corrono dietro e quando stanno per acciuffarlo lui raggiunge la riva, si lancia in mare. L’acqua è gelida, i muscoli si bloccano — il rischio annegamento è concreto. Rischia anche l’ipotermia ma il giovane non si arrende. Solo il supporto di altri agenti permette il recupero forzato dal mare e il successivo trasporto in ospedale tramite ambulanza del 118.

Pure i tre agenti di Polizia sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso avendo riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni s.c..

Il soggetto, richiedente protezione internazionale, viene trasferito nelle celle di sicurezza. Dopo il rito per direttissima, il Tribunale convalida l’arresto per resistenza e lesioni aggravate, applicando la misura del divieto di dimora nel territorio comunale.

