Addio a Franco Tumbarello, un uomo dal cuore buono

I funerali si tengono domani, martedí 20 gennaio, nella Chiesa San Francesco Di Paola in Corso Calatafimi. Il ricordo del genero, Flavio Cirillo: “Ha dato tutto agli altri, ora cammina in pace con Dio”.

La comunità piange la scomparsa di Franco Tumbarello, uomo noto per la sua bontà d’animo, spentosi serenamente nella notte della vigilia della Madonna della Cava. Ad annunciare con profondo dolore la dipartita è il genero, Flavio Cirillo, stimato fisioterapisda, che a nome della famiglia struggente ne traccia un commosso e affettuoso ricordo.

In una toccante testimonianza, Cirillo ricorda il suocero come una persona dalla generosità istintiva e rara. “Franco aveva il cuore buono ed era incapace di portare rancore”, ha dichiarato. “Ha aiutato chiunque fosse in difficoltà, con tutto ciò che poteva. Era nel suo DNA. Ha dato tutto alla famiglia e agli amici, spesso più di quanto pensasse a se stesso. Una di quelle persone che fanno del bene semplicemente perché sono fatte così”.

La vita di Franco Tumbarello, negli ultimi anni, era stata segnata dalla prova di una mobilità ridotta. Una condizione difficile che, però, non aveva mai limitato il suo slancio umano. Anche quando non poteva più camminare come un tempo, il suo sostegno morale e concreto per chi gli stava accanto non è mai venuto meno. La forza d’animo ha sempre superato i limiti fisici.

Ora, per la famiglia, c’è un pensiero che dà conforto nel dolore. “Sappiamo che ora Franco è tornato a camminare”, ha aggiunto Flavio Cirillo, “finalmente libero e in pace. Cammina al fianco di Dio. Ci mancherà terribilmente, ma il calore del suo esempio e dell’amore che ci ha dato resterà per sempre con noi”.

I funerali di Franco Tumbarello si tengono domani, Martedì 20 gennaio, alle ore 10.00. La cerimonia sarà celebrata presso la Chiesa di San Francesco di Paola, situata in Corso Calatafimi a Marsala. La famiglia accoglie con riconoscenza il conforto di un pensiero, di un ricordo o di una preghiera in sua memoria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...