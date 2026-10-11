Marsala, sarebbero stati catturati 2 dei i presunti autori dei furti

Via Salemi, finisce l’assedio: due accompagnati in commissariato, la folla si disperde

Aggiornamenti ore 22,30

Via Salemi, finisce l’assedio: l’uomo rintanato nell’abitazione è uscito scortato dagli agenti. Prima di lui era stata bloccata una donna. La strada è tornata percorribile. La calda serata di via Salemi si chiude con due persone accompagnate in commissariato. Sono un un uomo e una donna quelli ad essere stati portati via dagli investigatori al termine di un intervento durato ore, dove una moltitudine di residenti aveva cinto d’assedio un edificio. Dentro, secondo il sentire collettivo, si nascondeva uno dei responsabili dei colpi che da tempo tengono in scacco il quadrante sud della città.

L’uscita dell’uomo è stata tutt’altro che semplice. Gli operatori hanno dovuto trattare a lungo con la gente accalcata, che pretendeva di vederlo consegnato alla strada. Il pericolo di una resa dei conti improvvisa è stato concreto fino all’ultimo. Poi la mediazione ha funzionato e il passaggio verso gli uffici è stato liberato. Dentro l’immobile, stando a quanto trapela, c’era soltanto lui con gli agenti. La donna era stata bloccata poco prima.

Nel frattempo la marea umana aveva reso via Salemi impraticabile, con disagi pesanti alla viabilità. Un mezzo del 118 diretto in ospedale è rimasto incastrato nel traffico bloccato.

Sulle responsabilità dei due nulla è certo: le accuse restano illazioni di piazza, prive di riscontro istituzionale.

Ora la calma è tornata. Gli approfondimenti proseguono. La vicenda segue di pochi giorni l’aggressione di Ventrischi ed un’altra presunta aggressione che sarebbe avvenuta ieri sera ai danni di due giovani presunti ladri nella zona di Ciancio. Notizia anche questa raccolta tra la folla e tutta da vetificare. Intanto pare che le ronde continuano a muoversi sul territorio per contrastare un presunto aumento dei furti in periferia, soprattutto nella zona a sud di Marsala.

Ore 21:15

Blitz in via Salemi: la polizia circonda alcuni presunti componenti della banda che ha terrorrizzato gli abitanti del versante sud. Due persone accompagnate in commissariato e altre tre ancora all’interno di un edificio. Folla radunata e notizie frammentarie.

Via Salemi, a Marsala, è bloccata. La polizia è al lavoro da dalle ore 19.00 di questa sera {domenica 11 ottobre), in un edificio nei pressi dininacricegditacdi tabacchi ed una pasticceria, dove si troverebbero alcuni presunti componenti della banda di ladri che nelle ultime settimane ha creato allarme nella zona sud della città.

Secondo le prime informazioni che arrivano dal posto attraverso i social, un uomo e una donna sono già stati accompagnati in commissariato. Altre tre persone sarebbero ancora all’interno della struttura e gli agenti starebbero provando a convincerle a uscire.

È il quadro che emerge da notizie parziali, raccolte mentre l’operazione è ancora in corso. Centinaia di persone si sono radunate davanti allcedificio. Molti dei presenti collegano i soggetti coinvolti ai furti segnalati sul versante sud di Marsala, ma il legame con quanto accade in via Salemi non ha al momento alcuna conferma.

La situazione è tesa. Via Salemi risulta praticamente bloccata dalla folla e dalla presenza delle forze dell’ordine. Si teme che qualcuno possa tentare di aggredire le persone all’interno della struttura. Le informazioni che circolano sui social e su una testata online sono discordanti, mentre non arrivano conferme da fonti ufficiali. Per questo le foto che rimbalzano su Facebook non vengono pubblicate.

L’unico punto su cui le versioni coincidono riguarda l’orario: intorno alle 19 la polizia è intervenuta nell’edificio. Da lì in poi il racconto si fa incerto. Non è confermato se le persone fermate o quelle ancora dentro l’edificio siano coinvolte nei furti segnalati nella zona sud. L’operazione prosegue e il quadro resta frammentario. Seguiranno aggiornamenti.

Alberto Di Paola

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