Bretella Marsala – Birgi, la Lega chiede pulizia straordinaria

Allarme bretella a Marsaja, il Gruppo Comunale chiede alla sindaca Patti interventi urgenti su pulizia, rifaciment9 asfalto.

Il Gruppo Comunale della Lega di Marsala ha chiesto in una lettera inviata alla sindaca Andreana Patti e all’assessore al ramo Gabriele Di Pietra l’urgente ripristino della pulizia straordinaria, della manutenzione del manto stradale e della messa in sicurezza della bretella Marsala Birgi, dello svincolo autostradale e della relativa galleria. La richiesta nasce da una situazione di degrado grave e non più procrastinabile, che compromette la sicurezza degli automobilisti e la fluidità della circolazione.

Nella lettera il gruppo elenca le criticità: la vegetazione incontrollata restringe la carreggiata e ostacola la visibilità della segnaletica, soprattutto sulle rampe di immissione e uscita. Il manto stradale presenta buche, avvallamenti e cedimenti, con particolare riferimento al tratto in uscita dalla galleria, dove si verificano ristagni d’acqua. Lungo i margini e le banchine si registrano degrado e accumulo di rifiuti e detriti, che richiedono una pulizia straordinaria. Diversi cartelli risultano deteriorati o arrugginiti e vanno manutenuti o sostituiti. Criticità riguardano anche la regolamentazione della circolazione e la sicurezza della galleria, già discussa in aula per la sua pericolosità: serve una verifica tecnica del semaforo e delle dotazioni di emergenza.

La lettera è firmata da Barbera, Genna, Rodriquez, Martorana, Sata, Struppa, Lombardo, Bonventre, Martino e Guarrato. I firmatari chiedono sfalcio dell’erba e potatura della vegetazione, pulizia straordinaria e bonifica dell’area, ripristino del manto stradale nei tratti danneggiati, manutenzione o sostituzione della segnaletica, installazione di estintori e verifica delle dotazioni antincendio della galleria, oltre a una valutazione tecnica per ripristinare il normale senso di marcia evitando il semaforo quando non necessario. Il Gruppo Comunale della Lega di Marsala chiede alla sindaca e all’assessore di attivarsi con urgenza, coinvolgendo se necessario gli enti proprietari o gestori, e resta in attesa di un riscontro.

Alberto Di Paola

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