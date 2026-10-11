Marsala, “Città che Vorrei” denuncia lo stato di abbandono del Cimitero di Cutusio

Vandalismi, furti e rifiuti nel cimitero di Cutusio: il Movimento chiede lo stato dell’iter del project financing da 63 milioni e propone un centro sportivo.

Il Movimento “La Città che Vorrei” denuncia lo stato di abbandono e di degrado in cui versa la struttura che avrebbe dovuto ospitare il nuovo cimitero di Marsala. Si tratta del cimitero di Cutusio, nell’omonima contrada, un’opera avviata negli anni Novanta e mai completata. Nel corso della campagna di monitoraggio del territorio, l’Associazione ha rilevato atti di vandalismo, furti e rifiuti abbandonati nell’area.

Il Movimento ricorda che a inizio 2026 il Comune ha avviato un project financing da circa 63 milioni di euro per completare e gestire l’infrastruttura con un partenariato pubblico-privato. La Commissione interdisciplinare del Settore lavori pubblici ha valutato positivamente le due proposte e ha dato il punteggio più alto a quella di ITALGECO S.C.AR.L., come risulta da un atto di Giunta del 18 febbraio 2026. Ora la questione attende il Consiglio Comunale, prima della gara per la concessione.

“Vorremmo conoscere lo stato attuale dell’iter burocratico e capire se, alla data odierna, non sia il caso di valutare un’alternativa più confacente a nuove esigenze e opportunità”, dichiara Giacomo Alberto Manzo a nome dell’Associazione.

Manzo propone di trasformare il sito in un polo al servizio della comunità, un polmone verde per le contrade vicine e per i turisti. Secondo l’Associazione, “vista la posizione strategica e l’imminente ultimazione della stazione ferroviaria dell’aeroporto”, si potrebbe creare un centro sportivo immerso nel verde, a disposizione di amatori, atleti e società, con ulteriori spazi di aggregazione. “Sono temi su cui possiamo lavorare”, aggiunge.

Giovanni Di Girolamo chiede una pronta bonifica e la valutazione di un cambio di destinazione d’uso. Ricorda che nel 2025 gli alunni dell’I.C. Sirtori, al concorso di idee “La Città che Vorrei”, indicarono quel sito per un Villaggio della gioventù, “a dimostrazione che i ragazzi hanno le idee chiare”.

Resta da capire cosa si intenda fare del cimitero di Cutusio. L’Associazione, che ha aperto uno sportello per le segnalazioni di interesse pubblico, rinnova al Comune l’invito a un dialogo fattivo per iniziative condivise. “Puntiamo a soluzioni nuove per un territorio che arranca e non investe”, conclude Manzo.

Alberto Di Paola

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