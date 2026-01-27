Search
Marsala, la polizia denuncia 2 immigrati a Piazza del Popolo

Redazione27 Gennaio 2026 04:23

Denunciati a Marsala un rumeno e un algerino in Piazza del Popolo per porto abusivo di armi e violazione delle norme sul soggiorno.

Due persone denunciate, un rumeno per il possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri e un algerino per violazione dell’ordine di espulsione sono il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi a Marsala. In Piazza del Popolo la Polizia ha denunciato un cittadino rumeno di 35 anni e un algerino di 64 — entrambi con precedenti per furto, estorsione e truffa — durante un servizio straordinario ad alto impatto.

 

Il trentacinquenne è stato trovato con l’arma bianca occultata addosso. Il sequestro del coltello è scattato immediatamente con il deferimento alla Procura della Repubblica per porto abusivo di armi. L’algerino — privo di documenti — è risultato invece inadempiente all’ordine del Questore di Trapani di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. La Polizia a Marsala ha proceduto alle segnalazioni giudiziarie verificando la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti — già gravati da reati di resistenza e lesioni personali.

 

Gli agenti del Commissariato locale e del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo hanno identificato i due soggetti — già noti come posteggiatori abusivi a Marsala — nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina disposte dal Questore Giuseppe Felice Peritore. L’operazione conferma il monitoraggio dei flussi migratori e della microcriminalità locale.

 

 

