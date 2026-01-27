Marsala, i nuovi calendari della raccolta differenziata 2026

Formula Ambiente conferma i calendari per le quattro aree cittadine: ecco tutti gli orari dei Centri di Raccolta e i contatti per il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio

Formula Ambiente ha consegnato all’Amministrazione Comunale i calendari 2026. L’azienda che gestisce il servizio per la raccolta differenziata, per non arrecare confusione nell’ utenza, ha riconfermato, zone, orari e modalità operative già consolidare in anni di servizio, in linea di totale continuità con il passato. Nessuna rivoluzione e nessun cambio di abitudine per i cittadini, dato che i turni restano identici a quelli dell’anno precedente. Il territorio di Marsala rimane diviso in quattro aree distinte Centro Storico, Centro, Nord e Sud, ognuna delle quali deve seguire il proprio schema specifico per l’esposizione dei rifiuti.

La novità di quest’anno riguarda l’integrazione delle informazioni pratiche. Sui nuovi prospetti sono stati inseriti gli orari di apertura dei quattro Centri di Raccolta comunali: le stazioni di Ponte Fiumarella e Cutusio, insieme alle Isole Ecologiche del Salato e del Signorino. Si tratta di punti di riferimento fondamentali per chi ha necessità di smaltire rifiuti al di fuori del normale passaggio porta a porta.

All’interno dei calendari sono indicati con chiarezza anche i numeri telefonici da contattare per richiedere il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti direttamente davanti alla propria abitazione.

Riciclare l’alluminio, per fare un esempio pratico, permette di risparmiare il 95% dell’energia necessaria per produrlo dalla materia prima. Il vetro, d’altro canto, è un materiale eterno che può essere rifuso infinite volte senza perdere qualità. La verità è che ogni tonnellata di carta recuperata salva circa quindici alberi.

La raccolta differenziata è un servizio che cerca stabilità, tra il lavoro quotidiano degli operatori e il dovere dei residenti di rispettare le regole. Da questo delicato equilibrio e grazie a piccoli gesti quotidiani, si contribuisce a costruire un futuro più pulito e meno gravato dai costi delle discariche.

Ulteriori informazioni al seguente link: comune.marsala.it/news/calendari-raccolta-differenziata-2026-orari

