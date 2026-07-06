Marsala, inizia la nuova consiliatura con Maniscalco Presidente
Prima seduta a Sala delle Lapidi dopo l’elezione di Giovanni Maniscalco a Presidente del Massimo Consesso Civico. Costituite le Commissioni Consiliari, tra i temi più importanti all’ordine del giorno la rottamazione quinquies e il rendiconto 2025
È cominciato ufficialmente il mandato amministrativo del nuovo Consiglio comunale di Marsala. La prima seduta, svoltasi a Sala delle Lapidi, ha segnato il passaggio di consegne dopo gli anni della presidenza di Enzo Sturiano. Il neo eletto presidente Giovanni Maniscalco ha aperto i lavori della nuova consiliatura, dando il via a una riunione che ha già portato all’approvazione dei primi atti fondamentali.
Tra i provvedimenti principali, la costituzione delle otto commissioni consiliari permanenti, che saranno il fulcro dell’attività amministrativa cittadina. Ogni commissione avrà competenze specifiche, dai lavori pubblici al bilancio, dalla cultura alla trasparenza. I consiglieri, già designati, dovranno ora procedere alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti che coordineranno i lavori interni.
Ecco le sette commissioni consiliari e i componenti
Dopo una breve sospensione, l’Aula ha ripreso l’esame del punto successivo all’ordine del giorno. Il dibattito si è concentrato sulla delibera relativa alla rottamazione quinquies, norma che consente la definizione agevolata dei debiti. A illustrare il provvedimento è stato l’assessore Daniele Nuccio, presente per l’amministrazione Patti. L’argomento, che rientra tra gli atti di natura finanziaria e fiscale, prevede anche l’adesione del Comune alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 e all’articolo 10 quinquies del decreto legge 38/2026.
La seduta proseguirà con tre riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Il primo riguarda una sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 285/2025 a favore della signora Susanna Pantaleo. Il secondo è legato a una proposta transattiva, mentre il terzo coinvolge i signori Laudicina Tommaso, Magro Giuseppe e altri. In chiusura di giornata, il Consiglio è chiamato ad approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025, un atto contabile di rilievo per valutare entrate e spese dell’ente. La riunione si concluderà con le comunicazioni finali, segnando l’avvio concreto dei lavori della nuova consiliatura.
Alberto Di Paola