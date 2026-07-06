Marsala, inizia la nuova consiliatura con Maniscalco Presidente

Prima seduta a Sala delle Lapidi dopo l’elezione di Giovanni Maniscalco a Presidente del Massimo Consesso Civico. Costituite le Commissioni Consiliari, tra i temi più importanti all’ordine del giorno la rottamazione quinquies e il rendiconto 2025

È cominciato ufficialmente il mandato amministrativo del nuovo Consiglio comunale di Marsala. La prima seduta, svoltasi a Sala delle Lapidi, ha segnato il passaggio di consegne dopo gli anni della presidenza di Enzo Sturiano. Il neo eletto presidente Giovanni Maniscalco ha aperto i lavori della nuova consiliatura, dando il via a una riunione che ha già portato all’approvazione dei primi atti fondamentali.

Tra i provvedimenti principali, la costituzione delle otto commissioni consiliari permanenti, che saranno il fulcro dell’attività amministrativa cittadina. Ogni commissione avrà competenze specifiche, dai lavori pubblici al bilancio, dalla cultura alla trasparenza. I consiglieri, già designati, dovranno ora procedere alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti che coordineranno i lavori interni.

Ecco le sette commissioni consiliari e i componenti La I Commissione – Affari generali e istituzionali, personale, politiche comunitarie, società partecipate è composta da Lillo Gesone, Angela Caradonna, Gabriele Di Pietra, Piero Cavasino, Mario Rodriquez, Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone, Duilio Piccione, Pino Ferrantelli, Francesco Carini e Flavia Sammartano. La II Commissione – Bilancio, finanze, patrimonio e contenzioso vede la presenza di Marco Confratello, Angela Caradonna, Daniele Bertolino, Mario Rodriquez, Piergiorgio Giacalone, Eleonora Milazzo, Michele Gandolfo, Gaspare Di Girolamo, Francesco Carini, Enzo Sturiano e Flavia Sammartano. La III Commissione – Lavori pubblici, territorio e ambiente, riserve, igiene urbana ed ecologia è composta da Marco Bonfratello, Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Linda Licari, Piergiorgio Giacalone, Rino Passalacqua, Federica Meo, Pino Ferrantelli, GianPaolo Abrignani, Francesco Carini e Duilio Piccione. La IV Commissione – Attività produttive e sviluppo economico comprende Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Leo Orlando, Mario Rodriquez, Piergiorgio Giacalone, Eleonora Milazzo, Gaspare Di Girolamo, Enzo Sturiano, Gianpaolo Abrignani, Flavia Sammartano e Lele Pugliese. La V Commissione – Urbanistica, grandi opere, polizia urbana e trasporti è formata da Lillo Gesone, Federica Meo, Gabriele Di Pietra, Daniele Bertolino, Mario Rodriquez, Piero Cavasino, Rino Passalacqua, Enzo Sturiano, Massimo Grillo, Lele Pugliese e Gaspare Di Girolamo. La VI Commissione – Turismo, sport, cultura, scuola e impiantistica sportiva include Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Federica Meo, Daniele Bertolino, Linda Licari, Michele Gandolfo, Pino Ferrantelli, Gianpaolo Abrignani, Lele Pugliese, Duilio Piccione e Massimo Grillo. La VII Commissione – Servizi sociali, decentramento, demografia, lavoro e protezione civile è composta da Federica Meo, Angela Caradonna, Daniele Bertolino, Gabriele Di Pietra, Linda Licari, Michele Gandolfo, Pino Ferrantelli, Massimo Grillo, Lele Pugliese e Duilio Piccione. L’VIII Commissione – Trasparenza, legalità e accesso agli atti amministrativi vede la presenza di Angela Caradonna, Leo Orlando, Linda Licari, Eleonora Milazzo, Michele Gandolfo, Rino Passalacqua, Gaspare Di Girolamo, Flavia Sammartano, Gianpaolo Abrignani, Francesco Carini ed Enzo Sturiano.

Dopo una breve sospensione, l’Aula ha ripreso l’esame del punto successivo all’ordine del giorno. Il dibattito si è concentrato sulla delibera relativa alla rottamazione quinquies, norma che consente la definizione agevolata dei debiti. A illustrare il provvedimento è stato l’assessore Daniele Nuccio, presente per l’amministrazione Patti. L’argomento, che rientra tra gli atti di natura finanziaria e fiscale, prevede anche l’adesione del Comune alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 e all’articolo 10 quinquies del decreto legge 38/2026.

La seduta proseguirà con tre riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Il primo riguarda una sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 285/2025 a favore della signora Susanna Pantaleo. Il secondo è legato a una proposta transattiva, mentre il terzo coinvolge i signori Laudicina Tommaso, Magro Giuseppe e altri. In chiusura di giornata, il Consiglio è chiamato ad approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025, un atto contabile di rilievo per valutare entrate e spese dell’ente. La riunione si concluderà con le comunicazioni finali, segnando l’avvio concreto dei lavori della nuova consiliatura.

Alberto Di Paola

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