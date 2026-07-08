La marsalese Gabriella Favara alla guida di Assovini Sicilia

Cambio al vertice per l’associazione che riunisce cento aziende vitivinicole dell’isola, Gabriella Favara, la sesta generazione di Donnafugata, guida il rinnovamento con il gruppo under 40 Generazione Next

Gabriella Favara, sesta generazione di Donnafugata, è stata eletta presidente di Assovini Sicilia, l’associazione che riunisce cento tra le maggiori aziende vitivinicole siciliane. La nomina segna un passaggio generazionale importante per l’organizzazione che promuove il vino siciliano nel mondo. Favara, marsalese, under 30, International Marketing Manager dell’azienda di famiglia, guiderà l’associazione insieme a un Consiglio di amministrazione composto interamente da under 40 del gruppo Generazione Next.

La nuova presidente ha raccolto il testimone da Mariangela Cambria, alla guida nel precedente triennio, con un ringraziamento per il lavoro svolto e per aver supportato la nascita del gruppo dei giovani imprenditori. Favara ha dichiarato di essere onorata della fiducia ricevuta dall’Assemblea e ha sottolineato la consapevolezza delle sfide che attendono il settore vitivinicolo, con l’obiettivo di proseguire il percorso rafforzando il valore dell’associazione e lavorando per affrontare i cambiamenti dei mercati, continuando a dare forza al brand Sicilia.

Il nuovo Consiglio di amministrazione di Assovini Sicilia è composto da Gabriella Favara in qualità di presidente, Pietro Pollara come vice presidente, e dai consiglieri Graziano Nicosia, Costante Planeta, Alessandro Tasca, Cristina Madaudo, Enrica Spadafora, Pierfilippo Marchello e Totò Navarra. Un team giovane che rappresenta alcune delle più importanti realtà produttive dell’isola, pronte a confrontarsi con un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione.

La neo presidente ha voluto sottolineare l’importanza di dare linfa ed energia all’associazione con una voce giovane che ha voglia di cambiamento e di innovazione, senza però mettere in discussione i valori che hanno contraddistinto Assovini Sicilia negli anni. L’obiettivo sarà quello di ascoltare le esigenze del mercato, di stare al passo con i cambiamenti, sperando di essere reattivi e proattivi nell’intercettare le opportunità del settore. Un percorso che punta a portare sempre più in alto una Sicilia che con Assovini racconta un caso esemplare di associazionismo capace di promuovere un settore importante come quello vitivinicolo e di fare squadra.

Entrata in azienda quattro anni fa dopo la laurea in Economia aziendale e un master in business management a Oxford, Gabriella Favara ha maturato esperienze nel trade marketing prima di tornare in Sicilia per occuparsi dei mercati esteri di Donnafugata. Oggi si trova ad affrontare una nuova sfida, quella di guidare un’associazione che rappresenta un’intera filiera, con la consapevolezza che il settore vitivinicolo siciliano ha bisogno di innovazione e di uno sguardo attento alle tendenze globali. La sua elezione rappresenta un segnale chiaro di rinnovamento per Assovini Sicilia, che punta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama enologico nazionale e internazionale.

Alberto Di Paola

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