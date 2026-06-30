Marsala, Forza Italia: “giunta ancora incompleta dopo un mese”

A un mese dal voto la giunta è ancora ferma: assessori senza deleghe e nessun vicesindaco. Elia Martinico e Enzo Sturiano (Forza Italia) criticano l’amministrazione comunale guidata da Andreana Patti

A un mese esatto dall’insediamento della nuova amministrazione comunale di Marsala, Forza Italia alza il tono e chiede alla sindaca Andreana Patti di uscire dalla fase delle trattative per dare finalmente una squadra di governo alla città. A intervenire sono la segretaria cittadina del partito azzurro, Elia Martinico, e il consigliere comunale Enzo Sturiano, che in una nota congiunta definiscono la situazione ormai insostenibile.

“È trascorso un mese e Marsala continua ad avere una giunta incompleta, assessori senza deleghe e nessun vicesindaco. È una situazione che non può più essere giustificata come una fisiologica fase di avvio”, scrivono i due esponenti di Forza Italia. Secondo Martinico e Sturiano, governare significa assumersi responsabilità e dare ai cittadini riferimenti certi, ma oggi nell’amministrazione cittadina regna invece l’incertezza.

I due rappresentanti di Forza Italia ricordano che non basta costruire una coalizione ampia e trasversale per vincere le elezioni, ma bisogna poi dimostrare di saper amministrare con pragmatismo, organizzazione e chiarezza. “I cittadini hanno il diritto di sapere chi governa, chi decide e chi risponde dei diversi settori dell’amministrazione”, sottolineano Martinico e Sturiano, aggiungendo che “dopo trenta giorni è arrivato il momento di chiudere la fase delle trattative e aprire quella del governo”.

Pur comprendendo che la sindaca possa trovarsi davanti a un overbooking di nomi e a un numero limitato di poltrone da assegnare, per Forza Italia questo non può diventare un alibi per tenere il palazzo comunale sostanzialmente fermo. “Le campagne elettorali sono finite. Adesso servono scelte, responsabilità e una squadra completa. Marsala non può restare ostaggio degli equilibri politici interni alla maggioranza di centrosinistra”, concludono Martinico e Sturiano, richiamando anche lo slogan che aveva accompagnato la corsa di Andreana Patti: “Il vento sta cambiando”. Un vento che, secondo Forza Italia, sembra invece aver lasciato l’amministrazione comunale senza una direzione chiara.

Alberto Di Paola

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