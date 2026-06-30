Marsala, la sindaca Patti incontra le associazioni: “Servizi più efficienti al canile”

Incontro al canile comunale di Marsala dopo l’incendio alla Sarco. La sindaca Patti ha incontrato le associazioni per migliorare la struttura e incentivare le adozioni.

La sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni animaliste presso il canile comunale per discutere del futuro della struttura e per ringraziarle dell’impegno profuso durante l’emergenza del recente incendio alla SARC. L’incontro è stato un momento di confronto diretto per valutare lo stato dei luoghi e gettare le basi per un servizio più efficiente, con l’obiettivo di migliorare la cura degli animali ospitati.

La sindaca ha personalmente voluto esprimere il suo plauso e consegnare un gagliardetto istituzionale a Rosa Errera dell’Associazione Randagi del Sud, Manuela Canale dell’Enpa, Natalia De Vita della Lega del Cane e Gloria Genna dell’Oipa, riconoscendo il loro valore fondamentale per la comunità.

Durante la visita, accompagnata dall’assessore Daniele Nuccio, dal dirigente Pier Benedetto Mezzapelle e dalla funzionaria Silvia Catalano, la prima cittadina ha potuto toccare con mano le criticità della struttura. Guidata dai volontari, la sindaca Patti ha visitato le aree destinate agli animali, cogliendo le necessità più urgenti per il miglioramento del canile.

Tra i suggerimenti emersi, particolare attenzione è stata data alla sistemazione della strada di accesso, una delle priorità per garantire un servizio più sicuro e funzionale. L’incontro rappresenta l’avvio di un percorso condiviso tra l’Amministrazione e le associazioni per rendere il canile un luogo sempre più accogliente.

Il ringraziamento della sindaca Patti si è esteso anche alla struttura Dog Land Park, che ha accolto alcuni cani nella propria sede di contrada Colombaia Lasagna, dimostrando una grande disponibilità durante l’emergenza causata dal rogo nella vicina azienda Sarco.

“La vostra disponibilità è stata encomiabile”, ha dichiarato la sindaca, sottolineando come la passione e l’impegno dei volontari siano il motore che tiene in vita il canile. L’Amministrazione, ha aggiunto, intende lavorare a stretto contatto con queste realtà per avviare un percorso di miglioramento che riguardi non solo la logistica, ma anche la qualità della vita degli animali ospitati.

Uno degli obiettivi dichiarati al termine dell’incontro è quello di trasformare il canile in un luogo di visita per famiglie e bambini, incentivando così le adozioni. La sindaca Patti ha concluso ribadendo l’importanza di rendere la struttura accogliente e aperta al territorio, per sensibilizzare le nuove generazioni e favorire l’incontro tra i cittadini e gli animali in attesa di una casa. La sinergia tra istituzioni e volontariato si conferma quindi la strada maestra per affrontare le sfide quotidiane e garantire un futuro migliore al canile comunale di Marsala.

Alberto Di Paola

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