Art&Ground Marsala 2026, musica e archeologia nella Grotta di Santa Maria

Concerti e performance site-specific nel Parco Archeologico di Lilibeo con Art&Ground, tra archeologia, musica elettronica e bossa nova

Il Parco Archeologico di Lilibeo si prepara ad accogliere una stagione estiva ricca di eventi culturali, con un cartellone che spazia dalla musica al teatro, dalle installazioni artistiche ai laboratori per famiglie. Tra gli appuntamenti di punta spicca la prima edizione marsalese di Art&Ground, festival che unisce musica, arte e archeologia in uno dei luoghi più suggestivi della città, la chiesa semi-ipogea di Santa Maria della Grotta. Dopo il successo delle edizioni palermitane, la rassegna approda a Marsala portando con sé performance site-specific pensate per dialogare con l’identità del luogo, con le sue risonanze acustiche e con la stratificazione della sua storia millenaria.

Il cartellone estivo si arricchisce inoltre di percorsi esperienziali come Lilibeo Sacra tra cielo e mare, spettacoli di pupi, concerti del Conservatorio Scontrino e iniziative dedicate all’editoria, il tutto per valorizzare gli spazi del parco, dal Giardino Storico alla Plateia Aelia, fino alla monumentale chiesa di Santa Maria della Grotta. Art&Ground rappresenta il cuore pulsante della programmazione, con quattro serate che alternano musica elettronica, racconti poetici, bossa nova e sound art, sempre precedute da una visita guidata alla scoperta del contesto archeologico.

L’archeologia sarà protagonista anche con mostre virtuali e approfondimenti scientifici sulla digitalizzazione del patrimonio culturale, offrendo un’occasione unica per vivere la storia in chiave contemporanea. Un programma pensato per cittadini e turisti, che accompagnerà Marsala dall’estate fino a dicembre, con un’offerta culturale capace di intrecciare linguaggi diversi e di far emergere la bellezza di un parco archeologico sempre più vivo e partecipato.

Il primo appuntamento della rassegna Art&Ground è fissato per il 4 luglio con Electrodrone di Alfredo Giammanco, una performance di musica elettronica originale che trasformerà la chiesa di Santa Maria della Grotta in un laboratorio sonoro di droni e sintetizzatori.

Alberto Di Paola

Ecco tutti i dettagli utili per partecipare:

📍 Evento: Electrodrone di Alfredo Giammanco

📅 Data: 4 luglio 2026

🕐 Visita guidata: ore 20.00

🎵 Concerto: ore 21.30

🏛️ Luogo: Chiesa di Santa Maria della Grotta, Marsala

🎫 Biglietto: 16 euro intero, 8 euro ridotto under 15

🍷 Incluso: calice di vino offerto ai partecipanti

🎶 Genere: musica elettronica, droni sonori, sintetizzatori

🏺 Collaborazione: ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica

📌 Info: prenotazione consigliata, posti limitati

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