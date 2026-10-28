Marsala, ecco i calendari ottobre-dicembre 2026 della raccolta differenziata

Ecco i nuovi calendari per rendere Marsala più bella e pulita: parte una campagna per migliorare il decoro urbano e rafforzare i servizi ambientali. Comune di Marsala e Formula Ambiente insieme per una città più curata: potenziamento dei servizi di pulizia, rimozione delle microdiscariche, più operatori nei quartieri e maggiori controlli contro l’abbandono dei rifiuti. L’assessore Daniele Nuccio: “Una città più pulita è una responsabilità condivisa”.

Parte una poderosa campagna per rendere Marsala più bella, pulita e accogliente. Il Comune di Marsala, in collaborazione con Formula Ambiente, mette in campo un articolato programma di interventi per migliorare il decoro urbano, rafforzare i servizi di igiene ambientale e contrastare i comportamenti che compromettono la pulizia della città. Un’azione che coinvolge il centro urbano, i quartieri, le campagne e le contrade, con l’obiettivo di assicurare una maggiore cura degli spazi pubblici e promuovere una nuova cultura del rispetto dell’ambiente.

“Marsala più pulita. Ecco cosa cambia” è il messaggio che accompagna la campagna di comunicazione promossa dal Comune e da Formula Ambiente, sintetizzando un programma che si sviluppa lungo tre direttrici: più servizi, più controlli e maggiore partecipazione dei cittadini. Sul fronte operativo, le novità riguardano innanzitutto il potenziamento delle attività di pulizia e manutenzione del territorio. È previsto un rafforzamento degli interventi di rimozione delle microdiscariche, uno dei fenomeni che maggiormente incidono sul decoro urbano, insieme al potenziamento dei centri di raccolta e a una presenza più capillare degli operatori ecologici nei quartieri.

Particolare attenzione viene riservata alla cura delle strade e degli spazi pubblici. La squadra dedicata alla scerbatura viene raddoppiata, mentre il piano generale comprende anche una riorganizzazione del servizio di spazzamento meccanizzato, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia e la distribuzione sul territorio. *Le modifiche alle giornate di spazzamento meccanizzato saranno introdotte a breve e verranno comunicate ai cittadini con indicazioni specifiche*, così da consentire a tutti di conoscere per tempo le nuove disposizioni. Il programma prevede inoltre interventi più mirati nei quartieri ad alta densità abitativa, dove la maggiore concentrazione di residenti richiede un’attenzione specifica alla pulizia e al mantenimento del decoro.

L’obiettivo è intervenire in maniera diffusa sull’intero territorio comunale, superando una logica di interventi occasionali e puntando su una presenza organizzata e riconoscibile dei servizi ambientali. Accanto al rafforzamento delle attività operative, il Comune annuncia una maggiore incisività nei controlli contro l’abbandono dei rifiuti. La linea è quella della tolleranza zero nei confronti di chi utilizza strade, campagne e contrade come luoghi di smaltimento illecito. A questo scopo è previsto il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, attraverso un maggior numero di telecamere e fototrappole destinate a individuare i responsabili degli abbandoni. L’azione di controllo riguarderà anche il contrasto all’evasione della TARI, nella consapevolezza che il corretto pagamento del tributo costituisce un elemento di equità nei confronti dei cittadini che rispettano le regole e contribuiscono al finanziamento dei servizi.

«Vogliamo una Marsala più bella, più pulita e più rispettosa dell’ambiente – dichiara Daniele Nuccio, assessore alle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica, Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti, Economia Circolare del Comune di Marsala – e per raggiungere questo obiettivo stiamo mettendo in campo un’azione che tiene insieme il potenziamento dei servizi, una maggiore presenza sul territorio e controlli più incisivi. Non basta intervenire per ripulire una strada o rimuovere una discarica abusiva: dobbiamo creare le condizioni perché quei luoghi rimangano puliti. È una sfida che riguarda l’Amministrazione comunale, il gestore del servizio e ogni singolo cittadino. Chiediamo a tutti di fare la propria parte, perché il decoro urbano è un bene comune e il rispetto dell’ambiente è il primo segno di rispetto verso la comunità in cui viviamo».

Un ruolo centrale nella campagna è affidato proprio alla collaborazione dei cittadini. Comune e Formula Ambiente richiamano l’attenzione su tre comportamenti fondamentali: non abbandonare i rifiuti, rispettare giorni e orari della raccolta differenziata e utilizzare il servizio di ritiro degli ingombranti attraverso la prenotazione. Per facilitare il corretto conferimento dei rifiuti, è prevista la distribuzione nelle abitazioni di un nuovo calendario della raccolta, che sarà consultabile anche attraverso le applicazioni dedicate e il sito del Comune, con la possibilità di individuare le informazioni relative alla propria via. *Il calendario della raccolta differenziata e le future modifiche alle giornate dello spazzamento meccanizzato riguardano due aspetti distinti del servizio*, per i quali saranno fornite le rispettive indicazioni operative. Per il ritiro dei rifiuti ingombranti è possibile effettuare la prenotazione chiamando il numero verde 800.601.167 da telefono fisso oppure il numero 0923.19.64.434 da cellulare.

La campagna punta dunque a coniugare il miglioramento dei servizi con un’azione di sensibilizzazione collettiva. Da una parte l’impegno dell’Amministrazione comunale e di Formula Ambiente per rendere più efficiente e capillare la gestione dell’igiene urbana; dall’altra la richiesta ai cittadini di contribuire concretamente alla tutela degli spazi comuni, attraverso comportamenti corretti e una maggiore attenzione al proprio territorio. “È la nostra casa. Aiutaci a tenerla pulita” è lo slogan scelto per accompagnare questa nuova fase. Un messaggio semplice che riassume il senso dell’iniziativa: la pulizia di Marsala non è soltanto una questione di servizi, ma un impegno quotidiano che coinvolge tutta la comunità. Una città più pulita, infatti, è anche una città più vivibile, accogliente e capace di valorizzare il proprio patrimonio urbano, paesaggistico e ambientale. Ed è proprio da questa convinzione che prende avvio la campagna promossa dal Comune di Marsala insieme a Formula Ambiente, con l’ambizione di trasformare il miglioramento del decoro urbano in un risultato concreto e duraturo.

Ingombranti, centri di raccolta e regole

Formula Ambiente ritira gli ingombranti a casa tua. Prenota il ritiro per telefono:

da cellulare: 0923.19.64.434

da telefono fisso: 800.601.167

Puoi richiedere il ritiro anche con l’app Junker: lì trovi anche il calendario della tua zona, dove buttare ogni rifiuto e i punti di raccolta più vicini.

Centri di raccolta

Porta i rifiuti già divisi. Ai centri comunali puoi portare anche ingombranti, elettrodomestici, pneumatici, farmaci e batterie…

Zona sud: Ponte Fiumarella Autoparco comunale, contrada Ponte Fiumarella Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 7‑13

Martedì e giovedì12‑18 Zona nord: Cutusio Contrada Cutusio, davanti a BRT Da lunedì a sabato7‑13 Isola ecologica zona Salato Via Colonnello Maltese Tutti i giorni7‑19 Isola ecologica zona Signorino Parcheggio Signorino, contrada Fossarunza Da lunedì a sabato 12‑18

Dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i giorni7‑13 e 15‑21

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