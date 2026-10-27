Marsala, fermato l’uomo dell’accoltellamento di via Agnello

I CARABINIERI HANNO FERMATO UN UOMO PER IL TENTATO OMICIDIO, VERIFICATOSI IN CONTRADA CIANCIO

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Marsala hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 28enne originario di Marsala e residente in Cda Amabilina per tentato omicidio ai danni di un coetaneo avvenuto la sera del 26 ottobre scorso.

L’intervento dei militari dell’Arma è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta dal personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, dove poco prima si era presentato un giovane del posto con una profonda ferita da arma da taglio. Attesa la gravità della ferita riportata la vittima veniva sottoposta a un immediato intervento chirurgico atteso il pericolo di vita in cui versava.

Le immediate attività d’indagine avviate dai Carabinieri di Marsala mediante l’escussione di persone sui fatti e la visione delle immagini di video sorveglianza estrapolate dai sistemi presenti nelle vicinanze del luogo hanno consentito di identificare e rintracciare il presunto autore della violenta aggressione consumata poco prima in Cda Ciancio.

Il grave quadro indiziario raccolto a carico del presunto autore è stato posto alla base del fermo di indiziato di delitto eseguito d’iniziativa dai Carabinieri la cui convalida è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Marsala al GIP del capoluogo lilibetano.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica e le motivazioni sottese all’aggressione.

L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Trapani.

Si precisa che, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, le responsabilità dell’indagato saranno definitivamente accertate con sentenza irrevocabile.

Comunicato Stampa

Carabinieri

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