Marsala ancora senz’acqua: nuova perdita nella condotta idrica
Sorry, but you do not have permission to view this content.
CATEGORIES AMMINISTRATIVABREAKING-NEWSDISSERVIZIMarsala
TAGS 4 giorni di stopalbergatoriArch. Rosa GandolfoATO Acqua Trapanicasabiancacondotta idricacronacadisagiemergenza acquaemergenza estivaFONDI EUROPEIGeom. Antonino Marinoguasto idricointerruzione serviziomarsalaMarsala cittàPNRRpressione acquaprotesta socialresponsabilità politicheristoratorirottura condottarubinetti a seccosanto padre delle perrieresenz'acquaSettore Lavori Pubblicitecnici al lavorotrent'anni di incuria