Ferragosto, a Marsala chiuso il Cimitero il 15 e 16 agosto

Stop alle visite ai defunti il 15 e 16 agosto al Cimitero di Marsala. Chiuso il camposanto per le festività e lavori di manutenzione del verde nelle piazze di ingresso, divieti di sosta dal 17 al 19 agosto

Il Cimitero comunale di Marsala resterà chiuso al pubblico nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, in concomitanza con il ponte di Ferragosto. Una decisione che replica quanto già avvenuto lo scorso anno e che mira a garantire la gestione ottimale del sito durante le festività. Saranno comunque assicurati i servizi in reperibilità per consentire l’ingresso a deposito dei defunti, garantendo così la necessaria continuità per le esigenze indifferibili.

La chiusura del Cimitero di Marsala si inserisce in un più ampio programma di interventi programmati per la prossima settimana. A partire da lunedì 17 agosto, infatti, sono previsti lavori di manutenzione del verde pubblico nelle aree antistanti il camposanto. La Polizia Municipale ha disposto specifici divieti di sosta con rimozione forzata per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Il primo intervento interesserà lunedì 17 agosto, dalle ore 6 alle 18, l’intera piazza-parcheggio di via Santa Rita, corrispondente all’ingresso secondario del Cimitero di Marsala. Il secondo, mercoledì 19 agosto, sempre dalle 6 alle 18, riguarderà la piazza di via Ugo Foscolo, ovvero l’ingresso principale del cimitero.

Ma la manutenzione del verde pubblico non si ferma qui. Da venerdì 7 e fino al prossimo 26 agosto, sono in corso interventi di sistemazione del verde nel centro urbano di Marsala. Per permettere l’esecuzione in sicurezza di questi lavori, la Polizia Municipale ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in diverse arterie cittadine.

Le vie interessate sono via Pascasino, via Sibilla, via Dello Sbarco, piazza della Vittoria, via Crispi, via Mazzini, via Istria, viale Regione Siciliana e via Verdi. L’impresa incaricata ha l’obbligo di provvedere all’installazione della segnaletica necessaria di volta in volta. Ai cittadini si raccomanda la massima attenzione alla segnaletica temporanea e il rispetto delle disposizioni per agevolare il regolare svolgimento dei lavori.

Alberto Di Paola

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