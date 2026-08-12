Marsala, vietati falò e tende in spiaggia a Ferragosto

Marsala, stretta per Ferragosto 2026: l’ordinanza del sindaco vieta l’accensione di fuochi e il campeggio, ma concede una deroga per i locali notturni

Il Comune di Marsala ha definito il perimetro delle attività consentite per il ponte di Ferragosto 2026. L’Ordinanza sindacale numero 69/2026, pubblicata in questi giorni, stabilisce una serie di limitazioni per le giornate del 14 e 15 agosto al fine di garantire il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini e dei turisti .

I divieti principali riguardano la prevenzione degli incendi e la tutela dell’ambiente. In particolare, è stato disposto il divieto assoluto di accensione di fuochi su tutte le spiagge, i litorali e le strutture balneari del territorio comunale. Per rendere effettivo questo divieto, non sarà nemmeno consentito il trasporto di legna o di qualsiasi altro materiale che possa essere utilizzato per alimentare le fiamme, in un raggio di trecento metri dalla costa. Le limitazioni valgono dalle 7 del mattino del 14 agosto fino alla mezzanotte del giorno successivo .

Sempre per l’intero litorale, l’amministrazione ha rinnovato il divieto di campeggio e pernottamento in tende o cabine, così come è vietato l’uso di altoparlanti che possano disturbare la quiete pubblica. Sul fronte degli intrattenimenti, tuttavia, è stata concessa una deroga agli esercizi commerciali. I locali e gli stabilimenti balneari autorizzati potranno prolungare l’attività di intrattenimento musicale fino alle tre di notte del 15 agosto, con l’obbligo di ridurre gradualmente il volume a partire dall’una .

Queste misure, integrate con i divieti già previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia del territorio, mirano a bilanciare le esigenze di divertimento dei cittadini con la necessità di tutelare l’ambiente e la sicurezza urbana. L’ordinanza, che richiama le norme del Decreto legislativo 267/2000, prevede sanzioni amministrative e la possibile confisca delle attrezzature per i trasgressori .

Alberto Di Paola

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