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Danni del tornado a Marsala, come segnalarli al Comune

Redazione10 Ottobre 2026 20:35

Dopo il tornado del 9 ottobre 2026, il Comune di Marsala attiva il canale per la segnalazione dei danni. I privati possono inviare stima tecnica, foto e relazione via email.

Dopo il tornado che il 9 ottobre 2026 ha colpito la zona costiera della Sicilia occidentale, il Comune di Marsala ha attivato un canale per la segnalazione dei danni subiti da privati e imprese. L’obiettivo è accelerare il censimento dei danni sul territorio.

Si tratta di una prima fase di autovalutazione, pensata per raccogliere rapidamente le informazioni e facilitare il lavoro degli uffici comunali. Il Comune ha precisato che la valutazione tecnica presentata dagli interessati sarà comunque sottoposta a verifica da parte dell’Amministrazione.

Gli interessati possono predisporre autonomamente una stima tecnica dei danni, corredata da documentazione fotografica e da una relazione tecnica illustrativa e descrittiva. La documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica dedicato emergenzatornado@comune.marsala.tp.it

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero di telefono 0923993171. Il Comune ha inoltre annunciato che nelle prossime ore saranno pubblicate sul sito istituzionale le istruzioni dettagliate per la compilazione e la presentazione della segnalazione.

Il tornado ha causato danni ingenti nelle contrade di Terrenove, Strasatti, Bambina e nelle zone limitrofe. Particolarmente colpito l’Istituto scolastico Alcide De Gasperi, dove erano presenti 273 alunni. Undici famiglie sono rimaste senza casa tra Marsala e Petrosino. La sindaca di Marsala Andreana Patti ha richiesto alla Regione lo stato di crisi e di emergenza per il territorio devastato.

Alberto Di Paola

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