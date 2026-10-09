Tromba d’aria, sale il numero dei feriti e si quantificano i danni

Tromba d’aria tra Petrosino e Marsala: case distrutte, devastata la scuola De Gasperi, auto gravemente danneggiate e tanti feriti

In crescita il numero delle persone rimaste ferite a seguito della tromba d’aria che ha colpito Petrosino e Marsala. Vigili del fuoco, protezione civile e aziende private hanno provveduto a mettere in sicurezza le zone più colpite.

mare questa mattina intorno alle ore 10 vicino alla curva che immette sul lungomare Biscione, a Petrosino. Ha percorso la strada con lo spartitraffico, ha imboccato alla rotonda la provinciale 81; quindi ha investito l’area dello Stadio e del Centro di raccolta differenziata, poi è ritornato sulla provinciale ha attraversato la campagna fino alla rotonda di Fossarunza. È poi entrato nel territorio di Marsala e si è fermato sopra la scuola di Terrenove Bambina, lasciando feriti e danni ingenti.

Il sindaco Giacomo Anastasi parla di quattro feriti lievi, tra cui due operai del Centro comunale di raccolta dei rifiuti, investito in pieno dal vortice. Gli edifici hanno subito danni pesanti: diverse abitazioni sono gravemente lesionate, anche alcune case in calcestruzzo. Numerose le auto gravemente danneggiate, alcune con persone dentro che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Allo stadio è crollato il muro di cinta. Anche ha villetta non ha più il muro di cinta e sono spariti un furgone ed una barca su carrello che erano custodite al suo interno. Diverse abitazioni non sono più agibili. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale e sta predisponendo alloggi per chi non potrà rientrare a casa. In Prefettura è stata convocata una riunione.

La situazione più delicata riguarda la zona che si estende tra la rotonda di Fossarunza e un breve tratto della statale 115 e la scuola Alcide De Gasperi di Terrenove Bambina. La tromba d’aria ha investito alcune abitazioni asportando infissi, verande e mezzi parcheggiati. Un camion è stato sollevato da terra e scaraventato a centinaia di metri

sulla statale. Poco più avanti una auto è stata sollevata dalla strada e scaraventata nella scarpata. Gravi sono le condizioni della coppia che si trovava all’interno. Poi il vortice ha scatenato le sue ultime forze sulla scuola, colpita mentre all’interno c’erano alunni e personale. Le immagini mostrano aule con i vetri in frantumi, librerie a terra e materiale sparso ovunque. Dopo i momenti di paura i genitori hanno raggiunto l’istituto e ripreso i figli. L’entità dei danni alla struttura è ancora da accertare.

All’ospedale di Marsala sono arrivate nove persone, quattro bambini e cinque adulti. Dopo gli accertamenti, per tutti sono state riscontrate soltanto ferite da taglio ed escoriazioni, e nessuno è in condizioni gravi. Due feriti gravi sono giunti al Pronto Soccorso di Mazara, il marito è stato trasportato a Palermo. L’Asp di Trapani aveva attivato subito il Peimaf, il piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di feriti, una procedura precauzionale che si è poi rivelata più ampia del necessario. L’Asp ha inoltre attivato un supporto psicologico per i pazienti coinvolti

Vigili del fuoco, 118, Protezione civile tecnici e squadre di operai dei Comuni di Petrosino e Marsala hanno lavorato ininterrottamente per tutta la giorbata. A loro va un grande ringraziamento. La fase più drammatica è passata, ma la giornata resta delicata mentre a Marsala e Petrosino prosegue la conta dei danni.

Alberto Di Paola

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