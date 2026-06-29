“Vucchi i l’arma”: Ester Pantano accende la rassegna Malìa e InCanto a Marsala

Appuntamento giovedì 2 luglio negli Opifici Bianchi di Marsala. Un concerto-racconto tra musica, poesia e teatro per omaggiare Nina Simone, Billie Holiday e tutte le artiste che hanno fatto della scena un atto di libertà. Si apre l’edizione 2026 dedicata al “Femminile, plurale”

Sarà un rito sonoro e narrativo, “Vucchi i l’arma” – Bocche dell’anima – il concerto che Ester Pantano porterà in scena giovedì 2 luglio alle 19,00 negli Opifici Bianchi di Marsala, nell’ambito della rassegna “Malìa e InCanto”. Uno spettacolo che è insieme viaggio emotivo e atto politico, dove la voce di Pantano si fa maschera, canto, confessione e grido per attraversare il tempo e la condizione delle donne-artiste. Sul palco, accompagnata da Giovanni Balistreri al sassofono e Vincenzo Pipitone alle tastiere, l’artista evoca figure come Nina Simone, Eartha Kitt, Billie Holiday, Rosa Parks e Chavela Vargas: donne che hanno trasformato la loro arte in un gesto di libertà e un varco per chi sarebbe venuto dopo. Tra esclusione, razzismo, resistenza e rivoluzione, il concerto intreccia musica e parola in un incipit feroce e visionario, dove fiaba e realtà si incontrano per rompere muri di pregiudizio. Un’esperienza intensa e necessaria che si inserisce perfettamente nel leitmotiv dell’edizione 2026 della rassegna: Femminile, plurale.

Alberto Di Paola

📌 PROMEMORIA UTILE

🎤 Evento: Ester Pantano – “Vucchi i l’arma” (concerto-racconto)

📅 Data: giovedì 2 luglio 2026

🕖 Ora: 19:00

📍 Luogo: Opifici Bianchi – spazio teatrale, Marsala

🏷 Rassegna: “Malìa e InCanto” – a cura di Officina artistica Carpe Diem

🎭 Direzione artistica: Luana Rondinelli e Gregorio Caimi

🎟 Biglietti: 18 € + diritti di prevendita

🖥 Online: https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/film/148874

🏪 Punti vendita: Agenzia I Viaggi dello Stagnone

📞 Info e contatti: +39 39 397 999 88

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