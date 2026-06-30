Concorso per medici all’Asp di Trapani. Domande entro il 9 luglio

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani cerca 32 dirigenti medici con un concorso pubblico che copre radiodiagnostica, psichiatria e medicina legale, con scadenza il 9 luglio 2026 e aperture anche per gli specializzandi dal secondo anno.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto un concorso per 32 posti di dirigente medico a tempo indeterminato. Le posizioni sono così distribuite: 8 in radiodiagnostica, 3 in medicina trasfusionale, 6 in medicina legale, 12 in psichiatria e 3 per l’area delle dipendenze patologiche, aperte a specialisti in psichiatria, medicina interna, farmacologia, neurologia e malattie infettive. Il concorso richiede la laurea in medicina e chirurgia con specializzazione nella disciplina bandita o equipollente. Una novità importante riguarda i medici al secondo anno della scuola di specializzazione, che possono partecipare e saranno valutati in una graduatoria separata. Il bando è disponibile sul portale InPA e sulla piattaforma ufficiale https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/, dove occorre registrarsi, scegliere la procedura e compilare il format. Le candidature partono il 10 giugno e scadono il 9 luglio 2026 alle 23:59.

Alberto Di Paola

🧑‍⚕️ Concorso per 32 dirigenti medici – Asp Trapani

📅 Scadenza: 9 luglio 2026, ore 23:59

📆 Apertura candidature: 10 giugno 2026

🏥 Posti disponibili: Radiodiagnostica (8), Psichiatria (12), Medicina Legale (6), Medicina Trasfusionale (3), Dipendenze Patologiche (3)

🎓 Requisiti: Laurea in Medicina e Chirurgia + Specializzazione (o equipollenti)

📌 Novità: Ammessi specializzandi dal secondo anno (graduatoria separata)

💻 Piattaforme: Portale InPA e sito https://asptrapani.selezionieconcorsi.it/

📝 Modalità: Registrazione, selezione della procedura e compilazione format online

📍 Ente promotore: Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

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