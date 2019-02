Sequestrati 2 chili di cocaina pura, arrestato il detentore a Trapani

La Sezione antidroga della Squadra Mobile di Trapani ha arrestato un uomo trovato in possesso di 2 kg di cocaina è 113 grammi di hashish

Gli uomini della Sezione Antidroga diretti da Commissario Capo Salvatore Avvento nel corso di un’attività di controllo del territorio hanno fermato un uomo con Addosso 113 grammi di hashish. Il detentore di sostanze stupefacente è stato fermato in via Catalano, nel quartiere “Fontanelle” di Trapani, dove negli ultimi tempi è particolarmente incisiva l’attività della Polizia, in quanto sono stati segnalati diversi episodi di spaccio e la presenza di numerosi spacciatori.

In manette è finito Francesco Di Bartolo, 44 anni, di Trapani. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, gli hanno rinvenuto addosso un panetto di hashish e diverse dosi pronte per essere vendute. E’ scattata a questo punto la perquisizione all’interno dell’abitazione del Di Bartolo e qui i poliziotti hanno trovato, nascosti in un armadio, 2 kg di cocaina pura e diverse dosi della medesima sostanza già “tagliate”. Un altro grosso quantitativo era stato trovato lo scorso anno sempre dagli agenti del Commissario Capo Avvento nella disponibilità di un incensurato. Gli esami chimici della Scientifica stabiliranno se i due quantitativi provengono dallo stesso produttore.

I 2 kg di cocaina sequestrata ieri dovevano essere ancora “tagliati” per la vendita e avrebbero fruttato sul mercato oltre 400 mila euro di illecito profitto. Il Di Bartolo, pertanto, è stato condotto nel carcere di Trapani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini intanto proseguono in ogni direzione nel tentativo di individuare la provenienza della cocaina e la destinazione della stessa. Un così grosso quantitativo di stupefacente lascia presupporre che fosse destinato a diversi spacciatori. Altro elemento inquietante rilevato è stata la presenza “mini dosi”, ovvero dosi piccolissime che sul mercato potrebbero essere vendute anche tra le 10 e le 20 euro cadauna, rendendo questo tipo di stupefacente alla portata di tutti.