Petrosino, le domande per l’assegno civico comunale vanno presentate entro il 4 marzo

C’è tempo fino al 4 marzo per la presentazione delle domande relative all’assegno civico comunale per il 2019. Il relativo avviso, predisposto dagli uffici delle politiche sociali su input dell’Assessore al ramo, Luca Facciolo, è stato pubblicato oggi all’albo pretorio online del Comune.

L’avviso pubblico e il relativo modello di domanda sono consultabili e scaricabili direttamente sulla homepage del sito internet comunale (www.comune.petrosino.tp.it), oppure disponibili anche all’ingresso del palazzo municipale. Le domande potranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune, oppure inviate tramite posta elettronica. Coloro che si collocheranno utilmente in graduatoria verranno impiegati nella manutenzione del verde pubblico, nel servizio di aiuto domestico in favore di persone anziane sole e soggetti disabili, nonché nella pulizia degli edifici pubblici.

L’avviso è rivolto alle persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni disoccupati o inoccupati, in possesso dei requisiti di ammissibilità. All’istanza deve essere allegata l’attestazione Isee in corso di validità e relativa al nucleo familiare del richiedente. L’assegno civico, per ogni utente, avrà una durata massima di tre mesi e sarà pari a un compenso forfettario di 350 euro al mese, a fronte di una prestazione lavorativa di 60 ore mensili.