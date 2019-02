Un arresto e 3 denunce nell’ambito di azione di contrasto allo spaccio a Trapani

Nella mattinata di ieri, 15 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani, comandati dal Mar. Magg. Andrea CASTALDI, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di stupefacenti, traevano in arresto in flagranza di reato, Fabio Messina, trapanese, cl.81, e denunciavano a piede libero tre soggetti incensurati, M.V. cl. 2000, B.S. cl. 1982, e P.G. cl.1992, tutti trapanesi, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione è scattata alle prime luci della giornata di ieri, a conclusione di una attività di indagine che aveva permesso di individuare una piazza di spaccio in espansione nel quartiere delle case popolari di via Ciullo D’Alcamo.

Nel corso delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, diversi quantitativi di cocaina e di marijuana in inflorescenze, già divisi in dosi pronte per essere spacciate, nonché un bilancino di precisione, un coltello serramanico intriso di hashish, carta stagnola pre-tagliata, e la somma complessiva di 2.600,00 euro in banconote di diverso taglio e monete, nella disponibilità dei denunciati.

Durante lo svolgimento della citata attività si presentava al cospetto dei militari operanti Fabio Messina, persona gravata da numerosi precedenti di Polizia ed in atto sottoposta alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno, con la prescrizione di non allontanarsi dal proprio domicilio di residenza dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in evidente stato di agitazione, giustificando la sua presenza dal fatto di essere parente di uno dei soggetti perquisiti.

Stante quanto sopra, vista la palese violazione della misura cui era sottoposto, il Fabio Messina, espletate le formalità di rito e stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.