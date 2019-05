Marsala, UMANESIMO e POSTUMANESIMO in 4ARTS Gallery

Viviamo e condividiamo il cosiddetto “Tempo Esecutivo” il cui primo, grande equivoco è confondere le cause con le conseguenze. Per evitare di cadere in questa che ormai pare essere una trappola del presente, 4ARTS Gallery, Via Mario Rapisardi – 33 – a Marsala, ospiterà le riflessioni di un giovane pensatore concittadino, Fabrizio Manco, e di un esimio docente, il Prof. Gioacchino Grupposo, che insieme, proveranno a introdurre gli intervenuti nelle categorie logiche di UMANESIMO e POSTUMANESIMO alla ricerca di uno spazio ancora possibile per l’Essere Umano. Potremmo essere “costretti” a rallentare il pensiero, deviarlo, ripensarlo, fermarlo, in funzione di una nuova presa di coscienza attiva che possa condurci verso nuovi equilibri. Provocazioni rispetto alle politiche sociali e antropologiche alla ricerca di una nuova immutabilità della naturale struttura umana. Condizione imprescindibile, questa, per la nuova vivenza di un nuovo Essere Umano proiettato verso una modernità con solide radici etiche e morali.

L’appuntamento è per VENERDI’ 10 MAGGIO alle ORE 17:00 presso 4ARTS Gallery, Via Mario Rapisardi – 33 – Marsala. Lo spazio condotto da Angela Ruggirello e Sal Giampino che, ormai da oltre due anni, ospita eventi d’Arte, Cultura, Presentazioni, Mostre, Reading, e tutta ogni altra forma di momenti culturali atti al risveglio degli Spiriti coscienti di Essere. Vi aspettiamo!

