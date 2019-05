VIII Mediofondo del Golfo, il Marsala Team porta a casa buoni risultati

Gli atleti del Marsala Team sono stati impegnati ieri, domenica 5 Maggio, nell’VIII Mediofondo del Golfo che ha avuto luogo a Giardinello (PA). Su un percorso di 96 km e 1700 mt di dislivello si sono confrontati 165 atleti provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione che è stata organizzata dall’ASD Fausto Coppi di Capaci,attraversava diversi comuni del palermitano, fra i quali Montelepre , Giacalone, San Giuseppe Jato, Grisì e Partinico, è stata vinta da Giorgio Chifari (Area Bici Racing Team) con il tempo di 2h 44’ e 02” seguito da Avallone Domenico (Area Bici Racing Team) e Bartolotta Stefano (Grasso Villanti). Una gara resa difficoltosa, oltre che dall’altimetria importante anche dal vento forte e spesso contrario.

La compagine marsalese si è aggiudicata il secondo premio come società più numerosa. 12 gli atleti azzurri presenti in griglia, alcuni dei quali hanno riportato eccellenti risultati: Ninni Stella, 9° assoluto con il tempo di 2h 45’ 27”, Mimmo Trono 11° assoluto (2h 47’ 03”) e Gabriele Russo 15° assoluto (2h 52’ 13”).

Degna di nota la 3^ posizione conquistata dall’atleta marsalese Catia Ferracane che con il tempo di 3h 46’ 05” si è aggiudicata la 3^ posizione della categoria donne. Risultato non da poco, questo, visto lo spessore atletico delle donne in gara, mentre Salvatore Castoro, veterano di lungo corso, conquista il terzo posto nella ctg GTS-10 con il tempo di 3h 46’ 03”.

Buone posizioni anche per Vincenzo Reina che nella ctg ctg GTS-5 si aggiudica il 6° posto, mentre nella ctg GTS-6 Daniele Parrinello si piazza in 5^ posizione, Francesco Catalano in 6^, Gaspare Pantaleo in 11^ e Diego Triolo in 18^; nella ctg GTS-7 Roberto Prinzivalli conquista la 7^ posizione e Vincenzo Ricci la 16^. Risultati che si aggiungono a quelli già conquistati precedentemente e che vedono il Marsala Team 2012 primeggiare, nella classifica provvisoria, come società prima classificata e che fanno ben sperare per ulteriori buoni piazzamenti.